Pilotos de Macau chegam ao pódio em Xangai

A sétima prova da temporada 2018 do Campeonato da China de Carros de Turismo (CTCC) decorreu este fim-de-semana no circuito de Xangai Tianma com boas prestações para os pilotos da RAEM. André Couto venceu a última corrida, disputada ontem, enquanto Rodolfo Ávila ficou em terceiro na prova de sábado.

André Couto venceu ontem a corrida da sétima etapa do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC, na sigla em inglês), que se realizou no circuito de Tianma, em Xangai. Na mesma prova, mas na corrida de sábado, Rodolfo Ávila conseguiu também chegar ao pódio, ficando na terceira posição, o que lhe permitiu escalar mais umas posições no campeonato.

Couto participou a convite da Dongfeng Kia Racing Team. Na corrida de sábado, o piloto português tinha ficado no décimo lugar, enquanto que Ávila foi terceiro. “A qualificação não correu como eu queria pois tivemos um problema com o diferencial. A afinação do acelerador também não estava boa e tivemos que fazer alterações para a corrida, melhorando substancialmente o comportamento do carro”, explicou Ávila, num comunicado enviado pela equipa.

Para as 17 voltas da corrida de sábado, Ávila teve um arranque fulgurante, subindo logo à terceira posição, colocando mais pressão sobre o segundo classificado. Cumprindo ordens de equipa, o piloto de Macau cedeu uma posição a um dos companheiros de equipa, posição que haveria de recuperar na última volta, terminando na última posição do pódio.

“Desta vez optei por não usar o ‘launch control’ e tive um bom arranque. Consegui subir a terceiro e comecei a pressionar o KIA. A meio da corrida os pneus tiveram uma queda abrupta de performance e como não consegui ultrapassar o KIA, a equipa pediu para eu trocar de posição com o Colin Turkington, que seguia logo atrás de nós, para ele tentar. Ele também não conseguiu ultrapassar e no final trocámos de posição”, explicou o vice-campeão do CTCC de 2017.

Para a segunda corrida do fim-de-semana, visto que a grelha de partida foi determinada pela ordem inversa das doze primeiras posições da primeira corrida, Ávila largou da 10ª posição da grelha de partida. No momento arranque, num episódio já visto este ano, o VW Lamando nº9 ficou imobilizado, enquanto todos os outros concorrentes iniciaram as suas corridas. “Quando finalmente o meu carro arrancou já tinha perdido meia volta para todos os meus adversários. Ainda consegui recuperar até ao 12º lugar e fazer a melhor volta da corrida”, concluiu Ávila, que com os pontos obtidos este fim-de-semana subiu à quarta posição no Campeonato de Pilotos, sendo o melhor representante da equipa.

A temporada de 2018 do CTCC chega ao término no fim-de-semana de 24 e 25 de Novembro, no Circuito Internacional de Xangai.