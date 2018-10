Macau não está preparada para banir plástico descartável, afirma DSPA

A mensagem foi deixada na reunião que a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental teve na passada sexta-feira com Annie Lao, mas a activista defende que não se pode esperar que as pessoas estejam preparadas. Ainda assim, o Governo vai introduzir a taxa dos sacos de plástico no início do próximo ano e lançar um prémio para os supermercados amigos do ambiente.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Após os reiterados pedidos do grupo de activistas ambientais liderados por Annie Lao de uma calendarização para banir o plástico descartável em Macau, a resposta chegou na passada sexta-feira durante a reunião com a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA): Macau não está preparada para banir o plástico descartável. A activista discorda da posição do Governo, afirmando que, perante a crise ambiental em que nos encontramos, não se pode esperar até que as pessoas estejam preparadas. Em contrapartida, outras medidas a curto prazo vão começar a ser implementadas para atingir o objectivo final de acabar com este material, tais como introduzir uma taxa nos sacos de plástico no início do próximo ano e criar um prémio para os supermercados amigos do ambiente.

“O Governo não nos conseguiu dar um calendário para quando vão banir o plástico descartável porque, em Macau, agora, as infra-estruturas não são suficientes. Ele [Raymond Tam, director da DSPA] disse que quando a altura for apropriada vão considerar banir o plástico descartável, mas que, a curto prazo, isso não vai acontecer”, disse Annie Lao, em declarações ao PONTO FINAL. E concorda a activista que Macau não está preparada para acabar com este material na cidade? “Mesmo que as pessoas não estejam prontas isto é uma crise. Se simplesmente o banirem as pessoas vão mudar imediatamente. Não devemos esperar que as pessoas ou as infra-estruturas estejam prontas porque senão a nossa cidade vai ficar ainda mais poluída”, defendeu.

Ainda que acabar com o plástico descartável na cidade não seja um objectivo a curto ou médio prazo do Governo, a DSPA está a implementar várias medidas com esta finalidade. A taxa dos sacos de plástico, anunciada em 2015, é uma delas, com Raymond Tam a ter garantido, na reunião de sexta-feira, que esta política irá entrar em vigor “no início do próximo ano”. Outra medida anunciada no encontro com a activista, na qual participou também o deputado Sulu Sou e o ambientalista Joe Chan, é a criação de um prémio para os supermercados amigos do ambiente, à semelhança do Prémio Hotel Verde Macau que entrou este ano na sua 11ª edição.

Apesar dos vários passos da DSPA para reduzir a utilização do plástico descartável na cidade, Annie Lao critica a acção do Governo como sendo muito lenta, especialmente quando comparada com os padrões internacionais. “Eu concordo com o que eles têm feito mas ainda é tudo muito lento em Macau. As coisas que eles têm feito não estão em linha com os padrões internacionais. Existe uma crise de plástico e eles ainda estão nas fases iniciais”, reiterou.

“Após a reunião nós apercebemo-nos que não podemos contar com o Governo. Tem de partir de nós, enquanto cidadãos, de tornar a nossa cidade mais sustentável e de reduzir o plástico descartável”, declarou Annie Lao. Assim, a activista recorda que continua em circulação a campanha contra o plástico nas frutas e legumes dos supermercados que já reuniu mais de 550 fotografias, publicadas no grupo de Facebook “不要包膠No Plastic Please”. Também a petição para acabar com o plástico descartável em Macau, que continua online, já reuniu mais de 6.100 assinaturas.