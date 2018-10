Universidade de Macau vai ajudar na manutenção da Ponte do Delta

A Universidade de Macau (UM) vai apostar em projectos de inovação tecnológica e ajudar na manutenção da nova ponte que liga ao território a Hong Kong e à cidade chinesa de Zhuhai, foi ontem anunciado. A instituição e a autoridade que gere a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau assinaram um acordo de “colaboração estratégica” que prevê a realização, em conjunto, de projectos de pesquisa dedicados ao avanço da tecnologia de transporte, segundo um comunicado divulgado pela UM. “A colaboração vai permitir que ambas as partes combinem os pontos fortes (…) para promover a manutenção da ponte e o avanço da tecnologia de transportes”, lê-se na mesma nota. De acordo com a UM, as duas partes planeiam criar, em conjunto, um centro de pesquisa de engenharia. “Ambas as partes vão aprofundar a colaboração na operação e manutenção de infra-estruturas de transporte de larga escala e vão aumentar o intercâmbio de dados e pesquisas (…) a fim de promover avanços tecnológicos nas infra-estruturas de transporte”, refere o comunicado.

