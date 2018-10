Mostra de arte local apresenta-se no Salão de Outono a 3 de Novembro

A apresentação de 84 obras, de 43 artistas locais, seleccionadas para a edição deste ano do Salão de Outono, acontece a 3 de Novembro, às 17h30, na Casa Garden, numa iniciativa conjunta da Fundação Oriente e da Art For All Society (AFA). Entre os trabalhos seleccionados inclui-se pintura a óleo, aguarela, desenho, escultura, fotografia, porcelana, gravura ou instalação. No mesmo dia, será apresentado o vencedor do 7º Prémio Fundação Oriente para as Artes Plásticas, que terá a possibilidade de cumprir em Portugal um programa de residência artística. A inauguração inclui ainda o espectáculo “Navio dos Loucos”, com poesia de José Anjos e outros poetas, e música (viola campaniça) de João Morais (O Gajo), no jardim da Casa Garden, às 19h30.

A iniciativa, que congrega artistas emergentes e consagrados, teve como vencedores em edições anteriores Lai Sio Kit (2012), Eric Fok (2013), Lai Sut Wing (2014), Yung Lai Jing (2015), Sylviye Lei (2016) e Tang Kuok Hou (2017), que realizaram em Portugal exposições individuais no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para além do contacto com artistas em instituições culturais portuguesas.

Entre os artistas participantes na edição deste ano estão: Lam Ka Man, Ho Si Man, Yolanda Kog, Zheng Yu, Wong Hio Chit, Fan Sai Hong, Vai Im Fong, Tong Chong, Leong Cheng I, Ricardo Meireles, Duarte Esmeriz, Francisco Ricarte, Leong Lampo, José das Neves, Shih Ting Yu, Chau da Luz, Celeste, Sanchia Lau, Kawo Cheang, Lou Ka I, Ieong Mei Cheng, Lei Chekon, Ieong Man Hin, Edmundo R. Lameiras, Gonçalo Cardoso de Menezes, Tiffany Ian Tong Ho, Sou Chon Kit, Chan Ka Lok, Jose Drummond, Cheok Hio Peng, Ho Ka Io, Leong Chi Mou, Che Chi Un, Meng Hei, Fannie Leong, Tang Kuok Hou, Van Pou Lon, Yang Sio Maan, Ng Man Wai, Noah Ng Fong Chao, Heidi Ng, Lai Sio Kit, Alice Kok, Cai Guo Jie, James Chu Cheok Son.

“A AFA Macau e a Fundação Oriente têm desenvolvido um trabalho na criação de plataformas para artistas locais e estrangeiros, dando-lhes a possibilidade de interagirem e aprenderem uns com os outros e, ainda, de divulgar as suas criações artísticas”, refere a organização, em nota remetida às redacções. A exposição estará aberta ao público de 3 a 30 de Novembro, na Galeria Principal da Casa Garden, das 10 às 19 horas, encontrando-se encerrada às segundas-feiras.