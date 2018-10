Pereira Coutinho defende abertura das reuniões das comissões da AL à imprensa

O deputado José Pereira Coutinho defendeu ontem maior transparência nas reuniões das comissões permanentes da Assembleia Legislativa (AL), mostrando uma placa onde se lia “Deixe o sol brilhar no comité”. Sulu Sou também se associou a este apelo, disse Pereira Coutinho que, no entanto, falou em nome dos dois.

“Este cartaz tem a ver com a transparência dos trabalhos das comissões, como sabe temos seis comissões só que os meios de comunicação social não podem estar cá dentro e não sabem de nada daquilo que se está cá a passar, eu acho que isto não acontece nem em Hong Kong nem na Formosa, Taiwan, nem em qualquer país europeu. Portanto, as comissões devem ter a sua abertura, os meios de comunicação devem informar as pessoas e os cidadãos devem estar cientes daquilo que se está a passar nas comissões”, afirmou Pereira Coutinho aos jornalistas, referindo que o cartaz vai agora acompanhá-lo sempre que haja uma reunião de comissão. O deputado acrescentou que “quando os meios de comunicação não têm conhecimento daquilo que se passa nas comissões, eu acho que quem perde são os cidadãos de Macau. E perdem muito porque, de facto, a falta de transparência faz com que, não só a administração, como os deputados, não sejam responsabilizados pelas declarações que fazem aqui nas comissões e depois a disparidade e contradições das declarações no plenário, Por isso vamos lutar para que as comissões estejam abertas”, afirmou. O deputado falava à margem da reunião de ontem da 3ª Comissão Permanente da AL, relativa ao “regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer”. C.A.