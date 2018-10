Brasil vai ser em 2019 país parceiro do Fórum de Economia de Turismo Global

O Brasil é um dos dois países parceiros do Fórum de Economia de Turismo Global de Macau em 2019, uma oportunidade que vai aproveitar para atrair investidores e turistas asiáticos. “Macau é uma oportunidade para capitalizar turistas asiáticos” e “para chamar investidores chineses a juntarem-se ao Brasil” na área do turismo, afirmou ontem o representante do Ministério do Turismo do Brasil, Rafael Luisi.

Num dos discursos que encerrou o evento que juntou mais de um milhar de participantes, autoridades e líderes de empresas privadas de vários países do mundo durante dois dias, Rafael Luisi destacou o potencial que esta oportunidade representa para o Brasil “na área da cooperação global”. Brasil e Argentina são os dois países parceiros da 8.ª edição, agendada para 2019, enquanto Jiangsu é a província chinesa convidada.

Já o secretário para a Coordenação e Investimento do Ministério do Turismo argentino, Sebastián Slobayen, referiu que “Macau é uma cidade de oportunidades” que o seu país quer aproveitar, “seja a visitar, seja a investir”. Na mesma cerimónia de encerramento, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, defendeu a necessidade de se apostar na tecnologia, na criatividade, nas artes e no património de forma a contribuir para o desenvolvimento do turismo no território. “De olhos postos no futuro, temos de reforçar os elementos culturais no turismo e aproveitar o turismo para divulgar a cultura”, sustentou.

“No ano passado, Macau conseguiu a designação de cidade de gastronomia da Rede das Cidades Criativas das Nações Unidas”, razão pela qual o Governo “irá empenhar esforços para transformar Macau numa cidade criativa não só na gastronomia, como também no ‘design’, cinema, literatura, música, artes multimédia, artesanato, artes tradicionais e tecnologias inovadoras”, acrescentou Alexis Tam.