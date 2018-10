Bolinha: Benfica confirma qualificação em jogo sofrido

O Benfica de Macau garantiu ontem o primeiro lugar do grupo B da fase de qualificação do campeonato da Bolinha ao vencer o Monte Carlo, por 2-0. As ‘águias’ do território tiveram que sofrer frente a um Monte Carlo que jogava o tudo por tudo, mas que acabou por sofrer dois golos já nos instantes finais.

TEXTO: Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Benfica e Monte Carlo tiveram ontem uma partida bastante disputada num duelo que fechou as contas do grupo B do campeonato da Bolinha. À partida para este encontro já se sabia que ao Monte Carlo só a vitória interessava, e foi com esse espírito que os ‘canarinhos’ se apresentaram em campo.

Depois de uma primeira parte bem disputada, com oportunidades de golo de parte a parte, o Monte Carlo assumiu as despesas do jogo no reatar da partida, com o Benfica a ficar mais na expectativa e a procurar explorar o contra-ataque. Os ‘canarinhos’ tiveram várias oportunidades de golo, mas encontraram pela frente um guardião inspirado, com Batista a salvar as ‘águias’ num punhado de ocasiões. E quando não foi o guardião brasileiro foram os postes a negar o golo ao Monte Carlo, que acabou por sofrer dois golos nos minutos finais em dois contra-ataques mortíferos das ‘águias’ que resultaram em golos de Nicholas Torrão e Lucy Lei.

“Um empate para eles não chegava e sabia que tinha que ter muito cuidado com o jogo, e foi o que aconteceu. São miúdos que conhecem muito bem a Bolinha, felizmente tivemos o Batista num dia ‘sim’, como sempre, e a defesa toda está de parabéns também. Disse ao intervalo que lá dentro a confiança é vossa de sentir o jogo, se sentem que é para descansar um bocadinho e atacar pela certa, então é o que vamos fazer. Felizmente tivemos sorte e na certa fomos lá duas vezes no fim e fizemos o golo”, disse o treinador Cuco, em declarações ao PONTO FINAL.

Com o primeiro lugar do grupo garantido, e questionado sobre os objectivos do clube para a competição, o treinador das ‘águias’ foi peremptório: “O Benfica, independentemente de que desporto for, participa sempre para ganhar”.

Do lado do Monte Carlo, o veterano jogador Geofredo de Sousa lamentou as falhas ao nível da concretização, mas mostrou-se satisfeito com atitude dos jogadores. “Era uma partida que queríamos ganhar, tentámos e acabámos por sofrer nos últimos minutos. Acho que a equipa comportou-se bem, e concretizou o que tínhamos preparado. Fico triste, claro, mas contente pelo comportamento dos jogadores”, concluiu.

O duelo entre o Benfica e o Monte Carlo arrancou depois de um minuto de silêncio em memória de Lei Sai Sang, vogal dos ‘canarinhos’ que faleceu na semana passada.

Na outra partida disputada ontem, o Kin Wa goleou o Chong Wa, por 6-1, e igualou o Ching Fung no topo do grupo A, ambos com 10 pontos. O Sporting de Macau é terceiro, com nove pontos, depois de ter vencido o Chiba na quarta-feira, por 1-0.