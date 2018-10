PJ já ouviu agressora em caso de ‘bullying’ na escola Luso-Chinesa

A Polícia Judiciária (PJ) disse já ter ouvido tanto a vítima como a agressora num caso de agressões que aconteceram na escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional e que está agora a investigar a situação. Também a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) pediu, através de uma carta, para que a escola em causa reveja e reforce as medidas de prevenção da violência dentro e fora do meio escolar. A DSEJ fez também saber que encaminhou o caso para a PJ e que “prestou apoio aos encarregados de educação na denúncia da situação. Os vídeos das agressões começaram a circular ontem nas redes sociais e, segundo a Exmoo News, pode ver-se uma rapariga a ser pontapeada no chão enquanto outros colegas assistiam, pedindo mesmo que as agressões continuassem.

