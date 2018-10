‘Leões’ derrotam Chiba e relançam contas do apuramento

O Sporting de Macau venceu ontem o Chiba, por 1-0, em encontro a contar para a fase de grupos do campeonato da Bolinha. Com esta vitória, os comandados de Pedro Lopes subiram provisoriamente ao segundo posto e relançaram as contas do apuramento para a próxima fase.

TEXTO E FOTO: Pedro André Santos

Um golo de Iuri Capelo foi suficiente para o Sporting de Macau garantir os três pontos numa partida em que os ‘leões’ estavam obrigados a vencer para terem ainda aspirações de seguir para a próxima fase no campeonato da Bolinha.

A formação orientada por Pedro Lopes, apesar de mais dominadora ao longo da partida, não teve vida fácil frente à equipa do Chiba que tinha à partida para este jogo mais um ponto que os ‘leões’. A formação de matriz chinesa, orientada pelo experiente técnico brasileiro Josecler, mostrou-se bem organizada mas pecava no último terço do terreno, não causando praticamente problemas ao guardião Rui Oliveira.

Depois do nulo no final da primeira parte, o único golo da partida acabou por surgir no reatamento da partida através de Iuri Capelo, que se limitou praticamente a encostar a bola para a baliza adversária.

“O Chiba é uma equipa bem organizada, que joga bom futebol, já sabíamos disso. É uma equipa que ia jogar fechadinha e apostar no nosso erro. Fizeram-no mas não tiveram oportunidades, tivemos sempre o jogo controlado mas podíamos ter feito mais golos, tivemos também azar num lance ou outro, podíamos e tínhamos obrigação de fazer um bocadinho mais”, disse o técnico Pedro Lopes em declarações ao PONTO FINAL.

Em análise à partida, o treinador do Sporting de Macau referiu que houve “momentos bons e outros menos bons”, lamentando não ter o plantel na máxima força. “Também aceito que a equipa está a sentir um bocado as ausências, que são bastantes. No futebol de sete podemos ter 14 jogadores, neste momento estão três ou quatro de baixa, o que limita depois também as soluções, e fazer a gestão de estrangeiros e locais não é fácil”, apontou.

Com duas partidas ainda por disputar, o Sporting de Macau mantém aspirações de poder seguir em frente, ficando a aguardar pelo desfecho do duelo de hoje entre o Kin Wa e o Chong Wa. “Faltam dois jogos, seis pontos, vamos lutar para ganhar os seis pontos. Neste momento é passar a fase de grupos, depois é ganhar jogo a jogo”, concluiu o técnico leonino.

Igualmente ontem, em partida do outro grupo, o Lun Lok deu um passo importante para tentar garantir o apuramento para a próxima fase, derrotando a Obra Social por 1-0 com um golo de Fabrício Lima. O Lun Lok soma agora 10 pontos, tantos quanto o Benfica, embora as ‘águias’ tenham menos um jogo, que será disputado hoje frente ao Monte Carlo, que é terceiro, com sete pontos.