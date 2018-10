“Oleanna” de David Mamet é a escolha de encenador Weigo Lee para abordar o assédio

A companhia de teatro Dirks Theatre Arts Association está a ensaiar a peça “Oleanna”, de David Mamet, dramaturgo norte-americano vencedor do prémio Pulitzer. A peça deverá ter a sua estreia dia 2 de Novembro, no Edifício do Antigo Tribunal. A encenação é de Weigo Lee, cinco vezes distinguido pelos Hong Kong Drama Awards. O encenador escolheu esta peça para abordar o assédio, a relação de poder entre homens e mulheres e as hierarquias sociais, “problemas que existem em Macau, mas raramente tocamos nestas questões”, afirmou.

TEXTO: Cláudia Aranda

“Escolhi David Mamet porque ele é um dos maiores escritores dos EUA. Quero apresentar o seu trabalho em Macau uma vez que as suas peças raramente são cá apresentadas”, disse ao PONTO FINAL Weigo Lee, encenador de “Oleanna”, de David Mamet. A peça representada pela companhia de teatro local Dirks Theatre Arts Association deverá ter a sua estreia dia 2 de Novembro, no Edifício do Antigo Tribunal. O elenco de actores é formado pela dupla Ip Ka Man e Wu May Bo.

A carreira de Weigo Lee Kwok Wai, formado pela Escola de Teatro da Academia de Artes Performáticas de Hong Kong, já lhe valeu cinco distinções para “Melhor Encenador” nos anos 2000, 2002, 2007,2008 e 2012, nos Hong Kong Drama Awards.

O encenador Weigo Lee explicou que o trabalho do dramaturgo norte-americano “é tão único e o seu estilo de escrita é tão especial que existe um termo ‘Mamet Speak’ para descrever a sua técnica de escrever as deixas, as falas e os diálogos”. O estilo de diálogo frequentemente imitado de David Mamet, o ‘Mamet Speak’, possui qualidades como a rapidez. “Os personagens falam incessantemente, frequentemente cortando a palavra um do outro, terminando as frases um do outro e repetindo-se enquanto o outro fala”, explicou o encenador.

A peça do dramaturgo norte-americano, vencedor do prémio Pulitzer, que foi estreada em Cambridge (Massachussets) em 1992, aborda a relação entre um professor universitário que recebe no seu gabinete uma aluna para apreciação de um trabalho. O diálogo inicial transforma-se num violento confronto de ideias sobre as finalidades da educação e do ensino, o lugar do indivíduo na sociedade, as relações entre os sexos, os limites da liberdade e o assédio.

A escolha de Weigo Lee pela peça ‘Oleanna’ deve-se, explicou, “em parte, por causa das questões levantadas na peça, que envolve o assédio sexual, a relação de poder entre homens e mulheres, as normas sociais, o estatuto conferido pelo ensino superior, a relação entre alunos e professores, as hierarquias sociais. Estes problemas existem em Macau, mas raramente tocamos nestas questões”, afirmou.

Outra razão para escolher esta peça de teatro “é a simplicidade da sua configuração. A acção acontece no escritório do professor e há apenas dois personagens ao longo de toda a peça. Por isso, é uma boa oportunidade para os actores se concentrarem na actuação e na comunicação entre eles”, adicionou o encenador.

No entender de Weigo Lee, a tradução para chinês do método “Mamet” é o maior desafio enfrentado pelos encenadores. “É uma grande dificuldade traduzir o trabalho de Mamet em chinês por causa do ‘Mamet Speak’. Preciso de seleccionar os termos cantoneses certos para as falas interrompidas e combinar o ritmo e a música dos diálogos. Nesta peça existem muitos termos académicos nas falas do professor, eu optei por continuar a usar os termos em inglês, já que essas expressões mostram o ‘status’ do professor ao falar inglês num diálogo em chinês”.

Weigo Lee acredita que esta será a primeira vez que Mamet é representado em Macau por uma companhia local, atendendo à pouca produção no território de peças de pequena escala em formato Black Box.

As apresentações de “Oleanna” vão dividir-se entre os dias 2, 3, 6, 7, 9 e 10, às 20 horas, e dias 3, 4, 10 e 11, às 15 horas. Os bilhetes custam 180 patacas, e a peça, com a duração de 90 minutos, é apresentada maioritariamente em cantonês.