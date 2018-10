DSAT garante que instalações estão a postos para a inauguração da Ponte do Delta

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) garantiu na passada sexta-feira que “todas as instalações rodoviárias envolventes à ponte Hong Kong-Zuhai-Macau estão preparadas para a entrada em funcionamento”. A ponte vai ser inaugurada amanhã, mas só irá entrar em funcionamento a partir de quarta-feira, dia 24 de Outubro. Num comunicado enviado às redacções, a DSAT diz que os trabalhos para a instalação do sistema que identifica simultaneamente os veículos à entrada já foram concluídos.

A via de acesso entre a rotunda da Amizade, a zona A dos novos aterros e a ilha artificial do posto fronteiriço também está pronta, acrescenta o organismo. A DSAT anunciou também que foram criadas duas carreiras entre Macau e a ilha artificial: a 101X, que funciona 24 horas por dia; e a 102X, que funciona entre as 7h e as 23 horas entre a Taipa e a ilha artificial. Este posto fronteiriço tem uma área total de 600 mil metros quadrados e 36 faixas de entrada e saída de veículos.

A DSAT recorda também que o auto-silo Este e Oeste, que se destinam ao uso dos visitantes de Macau, vão disponibilizar mais de oito mil lugares de estacionamento. O primeiro disponibiliza três mil lugares para automóveis ligeiros que não sejam de Macau, e o segundo, por seu lado, garante 3.089 lugares para ligeiros e 2.054 lugares para motociclos e ciclomotores para residentes da RAEM.

Recorde-se que há 600 quotas disponíveis para os automóveis de Macau circularem na ponte (300 para particulares e 300 para entidades comerciais). Para Hong Kong foram atribuídas 300 quotas para automóveis. Os veículos com quotas podem entrar com frequência ilimitada nas duas regiões, através da nova ponte.