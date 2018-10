Circunstâncias da morte de director do Gabinete de Ligação por explicar

Zheng Xiaosong “morreu na sequência de uma queda do andar onde morava”, em Macau, “porque sofria de depressão”, é o que indica uma nota ontem divulgada pelo Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau, sediado em Pequim. A Polícia Judiciária diz não ter informações sobre as circunstâncias da morte.

TEXTO: André Vinagre

O director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau morreu no passado sábado após uma queda do apartamento em que morava, em Macau. Segundo uma breve nota divulgada ontem pelo Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau (HKMAO), com sede em Pequim, o responsável “morreu na sequência de uma queda do andar onde morava em Macau (…) porque sofria de depressão”, cita o jornal South China Morning Post. “Os líderes do Governo central encarregaram camaradas do departamento de organização e da HKMAO de viajarem para Macau para enviarem as condolências à família de Zheng”, cita ainda o SCMP do comunicado do gabinete, que não dá mais pormenores sobre a morte de Zheng Xiaosong, que tinha 59 anos. Questionada várias vezes pelo PONTO FINAL, a Polícia Judiciária alegou não ter qualquer informação sobre o caso e não revelou se foi aberta uma investigação.

De acordo com a Rádio Macau em língua chinesa, o site do Gabinete de Ligação de Pequim em Macau mostra que o director esteve a trabalhar na véspera da sua morte, tendo recebido na sexta-feira representantes de um ‘think tank’ no seu escritório. O responsável também esteve presente na cerimónia de inauguração da 23.ª Feira Internacional de Macau (MIF), na passada quarta-feira.

O Chefe do Executivo enviou ontem uma mensagem de condolências ao Gabinete de Ligação em Macau para expressar “profundo pesar” pela morte de Zheng Xiaosong. “Foi com profunda consternação que recebi a notícia da morte do director Zheng Xiaosong. Manifesto, em nome pessoal e em nome do Governo da RAEM, o mais profundo pesar e endereço as nossas sentidas condolências à família”, lê-se na mensagem de Chui Sai On. Também Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, manifestou pesar pela morte de Zheng Xiaosong, recordando que o conhecia de quando este trabalhou na província de Fujian, tendo cooperado também com Hong Kong. “Foi com pesar que recebi a notícia da sua morte repentina. Em nome de Hong Kong, envio as minhas profundas condolências à sua família”, lê-se no comunicado divulgado por Carrie Lam.

Zheng Xiaosong ocupava o cargo de director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau desde Setembro do ano passado, tendo substituído Wang Zhimin, actual director do Gabinete de Ligação em Hong Kong. O responsável era natural de Shijiazhuang, capital da província de Hebei, no Norte da China. Estudou na Universidade de Oslo, na Noruega, e na Universidade de Oxford, em Inglaterra, e, em 1986, tornou-se membro do Partido Comunista chinês. Antes de exercer o cargo de director do Gabinete de Ligação em Macau, Zheng Xiaosong passou pela agência de notícias chinesa Xinhua, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Governo da província de Fujian. Zheng Xiaosong esteve envolvido nas negociações entre o Reino Unido e a China acerca da reforma política em Hong Kong antes da transferência da soberania, que aconteceu em 1997.

Há um ano, o responsável pela ligação entre Pequim e Macau tinha sido integrado no Comité Central do Partido Comunista chinês, tal como aconteceu com Wang Zhimin. Segundo o SCMP, esta medida foi vista por alguns analistas como uma medida para reforçar o controlo nas duas regiões. A BBC escreve que não há nenhuma indicação de que o responsável em Macau estivesse a ser investigado por Pequim no âmbito da campanha anti-corrupção. Muitos dos investigados no âmbito desta campanha acabaram por morrer subitamente e, em vários casos, a causa oficial era o suicídio.