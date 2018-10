Preparativos para o Grande Prémio dentro do previsto

“Os preparativos para o grande Prémio têm sido efectuados dentro do calendário previsto”, quem o diz é Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID). “Até ao momento, todos os trabalhos foram realizados conforme a calendarização e com sucesso”, garantiu aos jornalistas na conferência de imprensa onde foram divulgados os nomes que vão correr no Circuito da Guia no 65.º Grande Prémio de Macau. A comissão organizadora aumentou o número de portões-barreira para 146, o que, segundo o presidente do ID, vai assegurar que as estradas sejam reabertas mais eficientemente depois da corrida. Além disso, foi ainda instalada uma ponte pedestre temporária na curva do Hotel Lisboa para facilitar o acesso. “Ao longo dos anos temo-nos empenhado em melhorar os equipamentos e infra-estruturas da pista”, referiu.

Sobre a segurança na pista, o governante referiu que a organização já recebeu o parecer positivo por parte da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e que está tudo de acordo com os regulamentos.

Pun Weng Kun disse ainda que já foram vendidos mais de 80% dos bilhetes disponibilizados para o Grande Prémio: “Recebemos muitos e-mails para encomendar bilhetes e prevemos que vamos ter um bom resultado no que diz respeito ao número de espectadores. A situação da venda de bilhetes é semelhante ao ano passado, já vendemos mais de 80% dos bilhetes, o que é um bom resultado, já que uma parte só vai comprar ‘in loco’”. A.V.