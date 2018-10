MIF: uma rampa de lançamento de Portugal para a China

Entre Portugal e a China, o caminho faz-se através da MIF, é o que dizem os produtores portugueses que querem expandir os seus negócios para o Extremo Oriente. Queijo, vinho, cerveja e cortiça não faltam na 23.ª Feira Internacional de Macau, que decorre até ao próximo sábado.

TEXTO: André Vinagre

Começou ontem o “maior evento para a promoção do comércio e investimento do território”, como descreve a organização. Este ano, a Feira Internacional de Macau (MIF) recebe a participação de mais de 50 países e regiões, mas o destaque vai para os países lusófonos: a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (PLPEX) – um espaço dedicado aos produtos lusófonos dentro desta feira internacional – tem o dobro da área do ano anterior e conta com mais de 300 stands. No espaço dedicado aos produtos portugueses, o desejo é comum: trazer os produtos para a China.

A cortiça é um dos produtos mais exportados por Portugal, mas Daniela Sá quer trazê-la para a China transformada em acessórios de moda. “Eu costumo dizer que não faço produção em cortiça, eu faço moda em cortiça. Aposto bastante na parte das cores e do design. Vendemos malas, carteiras, calçado”, descreve. Esta já é a quarta vez que a loja de Santa Maria da Feira passa pela MIF e, segundo Daniela, a reacção tem sido sempre boa: “Isto é como abrir um caminho. Nos primeiros anos era uma coisa nova, as pessoas ainda estavam na dúvida. Agora, já tenho clientes que vêm cá de propósito para me comprar algumas peças”. Agora, o objectivo da “Najha” é entrar definitivamente nos mercados de Macau, Hong Kong e China. “Este ano já tive muita gente aqui no ‘stand’, mais chineses”, diz.

A cerveja Quinas é, como o nome indica, portuguesa. É uma marca nova e Sérgio Duarte está em Macau para a promover: “É importante estar aqui, num mercado que tem um ADN português e nós achamos que os nossos produtos também têm um espaço aqui. Há uma proximidade grande entre a marca e o nosso país. Tendo em conta a proximidade entre Macau e Portugal, acho que faz todo o sentido estarmos cá”. Também a Quinas quer ir para a China e Sérgio Duarte confessa que já está em negociações com investidores chineses.

Vinho, queijo, azeite, chocolates, enchidos e fruta desidratada é o que oferece a BCN. Esta empresa de ‘trading’ representa várias marcas portuguesas e está à procura de promover estes produtos tanto em Macau como no interior da China, diz Ana Courela. “Nós já estamos com alguns produtos na China, mas o objectivo de estarmos nesta feira é promover cada vez mais os nossos produtos e procurar novos parceiros”, acrescenta. Para já, diz Ana, há interesse por parte do público: “as pessoas estão interessadas em conhecer mais sobre os produtos e estão interessadas em provar e perceber como é que é o produto, de onde é que ele é, como é que ele veio, estão muito curiosas”.

“Queremos expandir com parceiros da China, claro”, afirma Ana Pais, da marca “Honey Capsule”. Para a marca de Oliveira de Azeméis, que apresenta uma alternativa ao açúcar tradicional na forma de pequenas bolas de mel, o objectivo da participação na MIF é “encontrar parceiros de negócios, seja na área alimentar, seja a nível de investidores”. Este é já o segundo ano nesta feira de Macau: “O primeiro ano correu muito bem, excedeu as expectativas. Este ano também já estamos a ter bastante interacção, por isso as expectativas são boas. Acreditamos que vamos fazer bons negócios”.