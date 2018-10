Mick Schumacher acelera para o Circuito da Guia

Mick Schumacher, campeão europeu de Fórmula 3, é a figura de destaque desta edição do Grande Prémio de Macau, cuja lista provisória de entradas foi divulgada ontem. O britânico Daniel Ticktum também estará em Macau para tentar revalidar o título conseguido o ano passado. Falta menos de um mês para se começarem a ouvir os motores.

TEXTO: André Vinagre

Foi divulgada ontem a lista provisória de pilotos que estarão presentes em Macau para competirem no Grande Prémio e o destaque vai para o alemão de 19 anos que venceu na passada semana o campeonato europeu de Fórmula 3, Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, que venceu no Circuito da Guia há 28 anos. Ao lado de Mick Schumacher vai estar Daniel Ticktum, que venceu o Grande Prémio de Macau na edição anterior. Edoardo Mortara vai competir na Taça do Mundo de GT e, nas motos, estará novamente Michael Rutter. No total, o Circuito da Guia vai receber seis provas: Taça do Mundo de F3, etapa do Mundo de Carros de Turismo, Taça GT, Grande Prémio de Motos, Taça Lotus e a Taça de Carros de Turismo.

Na Taça do Mundo de F3, Schumacher, que o ano passado correu na Guia mas acabou a competição em 16.º lugar, chega a Macau depois de ter vencido o campeonato europeu e vai correr ao lado de Daniel Ticktum, o mais rápido na Guia em 2017, e o estónio Ralph Aron, que o ano passado terminou em terceiro lugar. Recorde-se que Michael Schumacher, pai de Mick e que continua em estado vegetativo depois de um acidente de esqui nos Alpes em 2013, venceu o Grande Prémio de Macau em 1990, antes de passar para a Fórmula 1, onde acabaria por se tornar heptacampeão. Entre os outros pilotos nesta prova estão Marcus Armstrong, Robert Shvartzman, o piloto chinês Zhou Guanyu e a única piloto feminina, Sophia Florsch. A competir na taça do Mundo de F3 também estará o piloto de Macau Leong Hon Chio, de 17 anos, fazendo a sua estreia na Guia.

Filipe de Souza, André Couto, Rui Valente, Lam Kam San, Lo Kai fung e Kevin Tse Wing Kin são os pilotos de Macau que vão participar na etapa do Mundo de Carros de Turismo da FIA. Entre os outros pilotos em competição nesta prova estão Thed Bjork, Pepe Oriola, Norbert Michelisz, Gabriele Tarquini, Yann Ehrlacher e Yvan Muller.

A Taça GT será realizada pelo quarto ano em Macau. Edoardo Mortara, que venceu a prova no ano passado, é uma das figuras que estarão presentes também este ano. Robin Frijns, segundo classificado, também vai correr em Macau, assim como Maro Engel, terceiro classificado no ano passado e vencedor das edições de 2014 e 2015.A taça de Carros de Turismo vai trazer pilotos da Malásia, Japão, Taipé, Hong Kong e também Macau. Os participantes foram seleccionados durante as duas jornadas do festival de corridas de Macau que se realizaram no circuito de Zhuhai em Maio e Junho deste ano. Nesta edição, o Circuito da Guia terá uma novidade: a Taça Lotus, apenas com pilotos da China, Hong Kong e Macau, onde todos vão usar o mesmo modelo do carro de Lotus.

Já nas motos estará uma vez mais Michael Rutter, vencedor de oito edições e terceiro classificado no ano passado, assim como o campeão de 2015 e 2016, Peter Hickman, e o quarto classificado do ano passado, Martin Jessop.

No discurso proferido na cerimónia de apresentação dos nomes que estarão presentes no Grande Prémio de Macau, Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID), mostrou-se entusiasmado com a competição: “Falta menos de um mês para o Grande Prémio de Macau e acredito que todos os residentes e visitantes de Macau aguardam ansiosamente a competição que aí vem”.