Intervenção na 5ª Comissão Mista entre Portugal e a RAEM, na agenda de Augusto Santos Silva

O ministro dos Negócios Estrangeiros português chega hoje a Cantão, onde vai inaugurar o Consulado-Geral de Portugal. Numa visita que culmina em Pequim e que visa preparar a deslocação, já em Dezembro, de Xi Jinping a Lisboa, Augusto Santos Silva cumpre ainda este sábado uma passagem por Macau. Na agenda figura um encontro com o Chefe do Executivo e a participação na 5ª Comissão Mista entre Portugal e a RAEM, mas também uma recepção à comunidade portuguesa.

TEXTO: Sílvia Gonçalves

Tem início hoje em Cantão o périplo pela China do ministro português dos Negócios Estrangeiros, que chega acompanhado pelo secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, com o propósito de preparar a próxima visita de Estado do Presidente Xi Jinping a Portugal, que acontece em Dezembro. Na passagem por Macau, já amanhã, Augusto Santos Silva será recebido pelo Chefe do Executivo na Sede do Governo, participando depois na abertura da 5ª Comissão Mista entre Portugal e a RAEM. O dia culmina com a recepção à comunidade portuguesa, às 18 horas, na residência consular.

Depois de encontros com a Federação de Comércio e Indústria, com o presidente da Câmara e com o Governador da província de Cantão, Augusto Santos Silva tem agendado hoje um encontro com representantes da empresa Tencent, a que se segue a inauguração da exposição “Bordallo Pinheiro”, no Espaço M do International Finance Center. Pelas 17h30, Santos Silva inaugura o Consulado-Geral de Portugal em Cantão, culminando a visita à cidade com uma recepção oferecida à comunidade portuguesa, empresários e autoridades locais.

O arranque da passagem por Macau acontece este sábado, num pequeno-almoço com a secretária-geral do Fórum Macau, Xu Yinzhen, seguida de uma visita à Feira Internacional de Macau. O Chefe do Executivo recebe o governante português na Sede do Governo às 11 horas, seguindo-se pouco depois a abertura da 5ª Comissão Mista entre Portugal e a RAEM. Da parte da tarde, Santos Silva desdobra-se entre uma deslocação à Escola Portuguesa e à chancelaria do Consulado-Geral de Portugal, onde vai reunir com os conselheiros das comunidades portuguesas e empresários portugueses. A recepção à comunidade portuguesa acontece às 18 horas, na residência consular.

Santos Silva segue depois para Pequim, onde, na segunda-feira, tem lugar pelas 10 horas a reunião da 10ª Comissão Mista Económica entre Portugal e a China, a que se segue um almoço com o ministro do Comércio chinês, Zhong Shan. Para as 15 horas está agendado um encontro entre o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, com o presidente do Fundo China-Países de Língua Portuguesa, Jin Guangze. Previsto está ainda um encontro com o director da Comissão de Negócios Estrangeiros do gabinete político do Partido Comunista da China e membro do Politburo, Yang Jiechi. Eurico Brilhante Dias vai ainda reunir com o vice-presidente do Asia Infraestructure Investment Bank, Danny Alexander. No culminar da visita, ao final da tarde, está ainda agendado um encontro com o conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi.