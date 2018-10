AL vota diploma que fortalece competências do CPSP

Na reunião plenária de ontem, a Assembleia Legislativa aprovou, na generalidade, a proposta de lei que alarga as competências do Corpo de Polícia de Segurança Pública. Houve um voto contra, do deputado Sulu Sou, que afirmou que o diploma é desequilibrado, uma vez que não contempla o reforço das competências do órgão de fiscalização das forças de segurança. O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, defendeu que o diploma não alarga competências, mas que apenas as clarifica.

Ao longo do debate vários deputados lamentaram que o Governo não tenha melhorado as regalias profissionais do pessoal da PSP, como a habitação. O secretário remeteu ainda uma reforma geral das carreiras para a revisão do Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau. A proposta deve chegar ao Conselho Executivo ainda este ano, segundo a Rádio Macau.