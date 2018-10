Ponte do Delta inaugura na próxima terça-feira

A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai abrir na próxima terça-feira, indicou em comunicado o Gabinete de Ligação na Região Administrativa Especial de Hong Kong, citado ontem pelo jornal South China Morning Post. Após nove anos de construção, a mega infra-estrutura vai ser inaugurada com uma cerimónia em Zhuhai, de acordo com os convites enviados aos órgãos de comunicação local, referiu no seu site a Rádio Televisão de Hong Kong (RTHK). Os dois órgãos de comunicação social citaram fontes que afirmaram que o Presidente Xi Jinping, e o vice-primeiro-ministro, Han Zheng, vão assistir à cerimónia, mas que não deverão deslocar-se a Macau ou a Hong Kong.

