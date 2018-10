Zona Macau da maior biblioteca digital de Direito chinês já está em funcionamento

Já está em funcionamento a Zona Macau da “Eastlaw Library” do Supremo Tribunal Popular no Edifício dos Tribunais de Segunda e Última Instâncias. Esta “Eastlaw Library” é a maior biblioteca digital de Direito chinês do mundo, na qual converge uma enorme quantidade de documentos digitais de Direito, reúne um grande número de bancos de dados de Direito da China e do estrangeiro, explicou, na cerimónia de entrada em funcionamento, Tao Kaiyuan, vice-presidente do Supremo Tribunal Popular. A “Eastlaw Library do Supremo Tribunal Popular” dada aos tribunais de Macau e a entrada em funcionamento da Zona Macau é vista por Tao Kaiyuan como um bom meio para os juristas de Macau terem um profundo conhecimento do sistema judicial, o sistema judiciário e a cultura jurídica chineses. Na cerimónia de entrada em funcionamento, Sam Hou Fai, presidente do Tribunal de Última Instância, propôs criar uma zona exclusiva de intercâmbio entre juízes do Interior da China e de Macau nesta plataforma.

