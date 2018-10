Sulu Sou quer criar comissão permanente na AL para resolver problema das cheias

A proposta foi lançada em forma de carta enviada a todos os deputados e, de cinco, Sulu Sou recebeu já uma resposta favorável. A intenção de criar esta comissão permanente para resolver a questão das inundações foi ontem revelada pelo deputado numa conferência de imprensa em que delineou os pontos principais da sua agenda para a sessão legislativa que hoje tem início.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Sulu Sou quer propor a criação de uma comissão permanente na Assembleia Legislativa (AL) para acompanhar a solução do problemas das cheias. A intenção foi ontem revelada pelo próprio, numa conferência de imprensa em que fez o balanço daquele que foi o seu primeiro ano como deputado. Para a próxima sessão legislativa, que arranca hoje, o também vice-presidente da Associação Novo Macau definiu como pontos prioritários da sua agenda a eleição do Chefe do Executivo, a questão das inundações e assuntos relacionados com os jovens, nomeadamente a habitação.

Na semana passada, revelou ontem o pró-democrata, Sulu Sou enviou uma carta a todos os deputados sugerindo a criação de uma comissão permanente para acompanhar a construção das infra-estruturas contra inundações. Até ontem, o legislador tinha recebido uma resposta favorável de Ng Kuok Cheong, Au Kam San e outros dois deputados ‘pró-establishment’ eleitos pela via directa – com quem se vai reunir brevemente – e também o apoio de José Pereira Coutinho. Segundo explicou Sulu Sou, para que a proposta de criação de uma comissão seja votada em plenário precisa do apoio de, pelo menos, cinco deputados.

O problema das inundações será, de resto, um dos principais pontos na agenda de Sulu Sou na sessão legislativa que hoje arranca, a par das eleições do Chefe do Executivo, no próximo ano, e também questões relacionadas com os jovens, principalmente a habitação e o seu desenvolvimento profissional. “Penso que este é um bom momento para discutir o sufrágio universal do Chefe do Executivo. Já discuti com alguns políticos ‘pró-establishment’ sobre se as autoridades terão uma mente mais aberta acerca desta questão mas eles acham que o ‘factor Hong Kong’ afecta seriamente o processo democrático de Macau”, afirmou o deputado, garantindo continuar a insistir nesta questão durante o próximo ano.

Neste sentido, Sulu Sou lamenta que Chui Sai On não tenha cumprido a sua promessa eleitoral de contribuir para o avanço democrático do território. “O senhor Chui devia cumprir a sua promessa neste último ano de mandato. Nas últimas eleições, ele definiu como prioridade o desenvolvimento da democracia mas, quatro anos depois, não existe nada sobre o processo democrático. Estou bastante desiludido com isto”, criticou.

No balanço que fez do primeiro ano como deputado – o mais jovem da história da RAEM – Sulu Sou não deixou de recordar os 210 dias em que esteve suspenso da AL. “Lamentavelmente, um mecanismo pensado para proteger a independência e dignidade da legislatura foi usado como ferramenta para silenciar a divergência. Nestes 210 dias de suspensão, as pessoas que represento e eu próprio fomos desprovidos dos nossos direitos políticos”, declarou Sulu Sou.

Quanto ao funcionamento do próprio órgão legislativo, o pró-democrata afirma que existe uma “posição muito passiva em termos de legislação”, recordando que, das 28 propostas de lei apresentadas este ano na AL, apenas uma foi sugerida por um deputado. “Isto é causado pela concepção institucional de que os deputados gozam de um poder de sugerir leis muito limitado”, defendeu.

Já o elevado número de casos que este ano chegaram à Associação Novo Macau – 392, dos quais 296 foram resolvidos – é justificado, de acordo com Sulu Sou, com a “falta de um órgão municipal participativo e eficaz” e porque “muitos deputados não eleitos [pela população] não criaram o seu escritório”. “O mecanismo de serviços sociais precisa de uma reforma rápida”, concluiu.

Sulu Sou confirmou também estar ainda a ser investigado em quatro casos relacionados com propaganda ilegal, alegadamente ocorridos durante o período da campanha eleitoral, não tendo sido formalmente acusado de nenhum crime até ao momento. “Por isso não posso prever se vou enfrentar outra suspensão durante o mesmo mandato. É possível, mas não vou perder muito tempo a pensar se isso vai acontecer”, disse o pró-democrata.