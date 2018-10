STDM retoma exclusivo da concessão do Terminal Marítimo do Porto Exterior

A Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) venceu o concurso público para a concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior. A informação consta de uma ordem executiva ontem publicada em Boletim Oficial, na qual o Chefe do Executivo delega poderes no secretário para os Transportes e Obras Públicas para celebrar o contrato com a empresa. A STDM foi a companhia que apresentou a proposta com o valor mais elevado no concurso aberto em Maio último, na ordem dos 1,800 milhões de patacas. O Grupo CSI Limitada avançou com uma proposta de 350 mil patacas e a Companhia de CCCC Terceiro Macau Limitada apresentou uma proposta de 500 mil patacas. A Capitania dos Portos é a responsável pela gestão do Terminal Marítimo do Porto Exterior desde 2011, ano em que terminou o contrato com a STDM.

