Questionado ontem pelo PONTO FINAL, à margem da inauguração da exposição de Vítor Marreiros na residência consular, acerca da agenda do ministro português dos Negócios Estrangeiros, que vai passar por Macau no próximo sábado, o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong adiantou que Augusto Santos Silva vai reunir com autoridades da RAEM na residência consular. “Vamos ter vários encontros a nível oficial, vamos visitar instituições portuguesas e vamos ter também uma recepção à comunidade portuguesa e às autoridades da RAEM aqui nesta casa”, disse Paulo Cunha Alves. Sobre o restante programa do ministro dos Negócios Estrangeiros aquando da passagem pelo território, Paulo Cunha Alves disse apenas que “será uma agenda intensa porque dura apenas um dia”. “O senhor ministro chega na sexta à noite e ficará aqui o sábado para contactos oficiais”. Augusto Santos Silva vai estar em Macau no próximo sábado. Antes, vai passar por Cantão para inaugurar o Consulado de Portugal, seguindo depois para Pequim, onde deverá ter encontros diplomáticos para preparar a visita do Presidente Xi Jinping a Portugal. A.V.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...