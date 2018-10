Paulo Cunha Alves: residência consular “será sempre uma casa aberta às manifestações de cultura”

Há duas semanas em Macau, o novo cônsul-geral de Portugal abriu pela primeira vez as portas da residência consular para receber as obras do artista plástico macaense Vítor Marreiros. Ainda “em fase de aprendizagem”, garantiu que as manifestações culturais terão sempre porta aberta para a sua diplomacia cultural.

TEXTO: André Vinagre

“A residência oficial do Consulado de Portugal em Macau será sempre uma casa aberta às manifestações de cultura”, disse Paulo Cunha Alves, o novo cônsul-geral de Portugal em Macau, reiterando a “diplomacia cultural” de que tinha falado na sua apresentação oficial à imprensa. Na primeira vez que abre as portas da residência consular, o embaixador escolheu uma exposição do artista plástico macaense Vítor Marreiros “China: Norte-Sul”, obras sobre o intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa. A exposição, integrada na 10.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, estará patente até 8 de Novembro.

“A colecção que agora apresenta na galeria da residência consular é marcada pelo figurativo, gente da sua mais recente fase figurativa, trata-se assumidamente de uma criação cultural e espiritualmente macaense, o encanto permanente pelo diálogo intercultural da lusofonia e da China, em retratos tipificados por uma comédia antropológica e humana pela sua transparência natural de uma quase bondade porventura ‘mandarínica’”. Foi assim que Paulo Cunha Alves descreveu a exposição no seu discurso. Aos jornalistas, o embaixador acabou por confessar que não conhecia a obra de Vítor Marreiros. “Devo confessar a minha ignorância porque estou em Macau há apenas duas semanas e, portanto, não conheço ainda os artistas locais, mas, por aquilo que me foi dado a conhecer, parece-me que estamos aqui muito bem representados e esta é certamente uma exposição a não perder aqui em Macau”.

A cerimónia de inauguração da exposição de Vítor Marreiros contou ainda com a presença da secretária-geral do Secretariado Permanente do Fórum Macau, Xu Yingzhen, da embaixadora de São Tomé e Príncipe em Pequim, Isabel Maya Jesus da Graça Domingos, e do embaixador de Timor-Leste em Pequim, Bendito Freitas.

Esta é a primeira amostra da “diplomacia cultural” que Paulo Cunha Alves já havia abordado na sua apresentação à imprensa. “Eu, quando fiz o primeiro encontro informal com os órgãos de comunicação social aqui em Macau, referi que um dos meus principais vectores de intervenção seria certamente a diplomacia cultural. Cultura, língua, tradições, todos esses elementos são importantes”, referiu, acrescentando que “através da língua e da cultura, nós podemos construir pontes entre os países, entre as regiões, entre o hemisfério Sul e o hemisfério Norte e, portanto, a língua portuguesa sempre foi um elemento de aproximação e entendo que deverá continuar a ser”.

Sobre as suas primeiras duas semanas em Macau, Paulo Cunha Alves disse que está ainda em “fase de aprendizagem”. “Ainda estou atordoado com tanta luz, tantos eventos, tantas pessoas novas, é uma realidade completamente diferente daquela a que eu estava habituado. Estou numa fase de aprendizagem, estou, como se diz em inglês, em ‘learning mode’”, assumiu o embaixador que, antes de chegar a Macau esteve durante cinco anos em Camberra, na Austrália.