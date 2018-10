Metro ligeiro e habitação pública nas preocupações dos deputados no arranque da sessão legislativa

Deputados ouvidos pelo PONTO FINAL apontam as leis do metro ligeiro e da habitação pública como os diplomas mais importantes para a sessão legislativa que hoje arranca. Também a quantidade de propostas de lei que serão discutidas este ano foi sublinhada pelos legisladores.

TEXTO: Catarina Vila Nova

As legislações do metro ligeiro e da habitação pública figuram entre os diplomas destacados pelos deputados ouvidos pelo PONTO FINAL como aqueles que vão marcar a sessão legislativa que hoje arranca. Chan Chak Mo entende que o bom funcionamento do sistema do metro ligeiro está dependente do diploma que o vai regular, enquanto que Ng Kuok Cheong defende a necessidade de um debate aberto sobre os avultados investimentos realizados neste projecto. Joey Lao e José Pereira Coutinho, por sua vez, não destacam nenhuma lei em particular, por entenderem que “todas são importantes”, mas referem a elevada carga de trabalho prevista para este ano. Só hoje serão discutidas, na generalidade, sete propostas de lei e o orçamento referente ao ano passado.

Questionado quanto aos diplomas que entende que vão dominar a próxima sessão legislativa – a segunda da sexta legislatura – Chan Chak Mo, deputado eleito pela via indirecta, destaca a lei do metro ligeiro, em discussão hoje na generalidade. “Isto será também muito importante no próximo ano porque o metro ligeiro vai começar a operar no próximo ano, pelo que se tivermos uma boa legislação penso que uma boa operação estará garantida”. E acredita Chan Chak Mo que a lei será aprovada na especialidade antes da entrada em funcionamento do metro ligeiro? “É difícil de dizer porque depende da comissão onde calhar esta legislação. Algumas levam mais tempo, outras menos, dependendo das pessoas dentro dessa comissão, se a lei está bem escrita ou não, mas penso que devemos ter tempo suficiente”, afirmou o deputado, estimando em meio ano o tempo necessário para a discussão e aprovação do diploma.

Ng Kuok Cheong, por sua vez, defende que a lei do metro ligeiro “não é muito importante”, assumindo, contudo, que terá que ser aprovada. “Tecnicamente é necessária, mas não é muito urgente. Para mim, o mais importante é haver um debate aberto sobre o futuro investimento do sistema de metro ligeiro”, argumentou o deputado, eleito por sufrágio universal, para quem a questão da habitação continua a figurar como uma das mais relevantes. “O Governo já tem recursos de terras suficientes pelo que a habitação económica e a nova habitação pública devem ser alvo de uma nova proposta de lei. Se conseguirmos resolver o problema da habitação, então a maioria das gerações mais jovens vão querer ficar em Macau”, afirmou o pró-democrata. Sem esquecer, de resto, a eleição do Chefe do Executivo por sufrágio universal, que Ng Kuok Cheong tem vindo reiteradamente a exigir, juntamente com Au Kam San. “Vamos continuar a prestar atenção à melhoria do sistema político, ainda que saiba que o Governo Central e o Chefe do Executivo não concordam comigo. Vou insistir na minha posição”, garantiu.

As prioridades de Joey Lao naquele que será o seu segundo ano como deputado não serão muito diferentes daquelas que o ocuparam na primeira sessão legislativa, afirma o próprio. “Provavelmente vou prestar mais atenção aos aspectos socioeconómicos e às mudanças da sociedade”, disse o deputado, nomeado pelo Chefe do Executivo, sem destacar nenhum diploma como o mais importante. O também presidente da Associação Económica de Macau prevê que no ano legislativo que hoje começa a carga de trabalho seja superior à da primeira sessão. “Consigo prever, neste momento, que vamos estar muito ocupados na área legislativa. Quando começarmos novamente amanhã [hoje] haverá ainda mais leis e revisões. Estaremos ainda mais ocupados do que no primeiro ano”, disse Joey Lao.

Também José Pereira Coutinho frisou a quantidade de propostas de lei que serão discutidas pelos deputados, em especial no arranque da sessão legislativa. “São sete diplomas, muitos com enorme complexidade. São matérias que, para além da complexidade e quantidade, exigem muita reflexão porque mexem com direitos fundamentais dos cidadãos, protegidos e assegurados pela Lei Básica”, afirmou o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau. “Se os próprios deputados não têm tempo para analisar esses diplomas, isso é muito grave, porque se vai reflectir na qualidade dos trabalhos da própria Assembleia Legislativa e a saída desses dois juristas [Paulo Cardinal e Paulo Taipa] vai afectar os trabalhos da Assembleia”, alertou o deputado, eleito pela via directa.