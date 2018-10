Lionel Leong assina acordo para aplicação do processo Kimberley

De acordo com uma nota do gabinete do secretário para Economia e Finanças, Lionel Liong assinou ontem, em Pequim, o acordo sobre o apoio de Macau na aplicação do sistema de certificação do processo de Kimberley (SCPK) entre a Administração Geral das Alfândegas da China e a Secretaria para a Economia e Finanças da RAEM. Este sistema de certificação é um mecanismo internacional que visa evitar que diamantes ilegais possam financiar conflitos armados e desacreditar o mercado legítimo de diamantes brutos. Segundo Lionel Leong, a aplicação deste acordo SCPK passa para um novo patamar, tendo um significado importante em acelerar a promoção do desenvolvimento da indústria transformadora de Macau, acrescentando que também Chui Sai On tem dado grande importância aos trabalhos preparatórios da aplicação do SCPK.

