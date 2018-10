IAM vai empregar 180 funcionários

Foi ontem publicado em Boletim Oficial o regulamento administrativo de organização e funcionamento do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). O novo órgão municipal, que vai entrar em funcionamento a 1 de Janeiro de 2019, irá contar com 180 funcionários, indica o diploma ontem divulgado. Como era já sabido, o pessoal do actual Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) irá transitar para o futuro IAM na mesma forma de provimento, carreira, categoria e escalão que detém actualmente. O IAM será composto por um Conselho de Administração, um Conselho Consultivo, 12 departamentos e 36 divisões.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...