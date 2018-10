Coutinho rejeita implicações políticas do caso de criptomoeda

José Pereira Coutinho recusou novamente responder a perguntas deste jornal sobre o caso de alegada fraude com criptomoeda, afirmando preferir que lhe fossem colocadas questões sobre a sua recente visita a Pequim. Confrontado com a notícia avançada pela Macau News Agency, em Agosto, que afirma ter tido acesso a contratos assinados por Coutinho, o deputado respondeu tratar-se de “fake news”. O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) – local onde se realizaram as rondas de investimento em criptomoeda – diz também não estar preocupado com as implicações deste caso na imagem pública da ATFPM.

Perante as várias perguntas do PONTO FINAL sobre o seu envolvimento no esquema de criptomoeda, Coutinho não confirmou nem desmentiu ter sido um dos investidores no negócio que levou, recentemente, à detenção de Frederico Rosário, filho de Rita Santos, presidente da Mesa da Assembleia Geral da ATFPM. “Não faço mais comentários sobre esta questão”, repetiu. Confrontado com a notícia avançada pela Macau News Agency que dava conta de dois contratos assinados por Coutinho, este descartou-a como “fake news”. Em Agosto último, na Assembleia Legislativa, o deputado disse ao PONTO FINAL que “os valores [dos contratos] estão errados”, escusando-se a confirmar também, na altura, se era um dos investidores.

Sobre as implicações políticas que este caso poderá ter na sua imagem como deputado, referidas por analistas, Coutinho afirmou que comentários destes demonstram “ignorância”. “Aquilo que vem hoje [ontem] de que vai afectar a minha postura na Assembleia demonstra ignorância de alguns comentadores políticos cá em Macau que, ao fim de quase 20 anos, não sabem quem é Pereira Coutinho”, afirmou, referindo-se à declaração de Arnaldo Gonçalves ontem publicada no jornal Hoje Macau, que disse que este caso “de alguma forma belisca a imagem das duas figuras mais ligadas a esta associação”.

José Pereira Coutinho disse ainda preferir que lhe fossem colocadas questões sobre a sua recente visita a Pequim, onde se encontrou “com o número sete do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular e com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça”. “Isso teria muito mais importância porque eles são os donos de Macau”, declarou o deputado. C.V.N.