Sulu Sou insiste em obter informações sobre Viva Macau

Numa interpelação que será hoje remetida ao Governo, o deputado Sulu Sou retomou o caso da Viva Macau, insistindo em questões que, segundo diz, ficaram por responder. O também vice-presidente da Associação Novo Macau questiona “porque é que as autoridades não cumpriram o seu dever, responderam a perguntas que não foram colocadas e trataram superficialmente os requisitos do deputado relativos ao pedido das informações relacionadas com o caso dos empréstimos à Viva Macau?”. Em específico, o deputado pede que sejam disponibilizadas informações sobre o caso da falida companhia aérea tais como documentos relacionados com o processo de apreciação e autorização dos empréstimos e toda a correspondência trocada entre o Governo e a empresa.

“É preciso salientar que a apresentação das informações serve para colaborar com a fiscalização da Assembleia Legislativa e não se contradiz com a decisão do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização de submeter os documentos relacionados ao Comissariado contra a Corrupção”, pode ler-se na interpelação. A 26 de Julho Sulu Sou enviou um pedido de informações ao Governo, seguido de uma interpelação escrita quatro dias depois. A 20 de Setembro, Lionel Leong respondeu por escrito ao deputado. “Infelizmente, a resposta relativa ao pedido dos referidos documentos e a resposta à interpelação elaboradas pelo secretário para a Economia e Finanças constitui jargão político para evitar a questão, deixando à população a impressão de que o secretário para a Economia está a evitar as minhas perguntas”, afirmou o deputado.

O processo de falência da companhia aérea Viva Macau foi arquivado a 23 de Janeiro deste ano mas apenas foi tornado público a 22 de Julho. O FDIC concedeu à empresa 212 milhões de patacas. C.V.N.