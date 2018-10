Sessão legislativa: Regime dos profissionais de saúde será prioridade de Agnes Lam

Em retrospectiva do primeiro ano como deputada, Agnes Lam assume que apenas conseguiu chamar a atenção dos cidadãos para as obras públicas mais urgentes e assegurar o mecanismo de recomendação para o novo órgão municipal. Para a próxima sessão legislativa, que arranca amanhã, a legisladora tem como prioridade o regime jurídico que vai regular a actividade dos profissionais de saúde.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Agnes Lam definiu como trabalho prioritário para a próxima sessão legislativa o regime jurídico que visa regular a actividade dos profissionais de saúde, numa conferência de imprensa em que fez também o balanço daquele que foi o seu primeiro ano como deputada à Assembleia Legislativa (AL). A também professora da Universidade de Macau assume que apenas foi bem-sucedida em conseguir que o Governo introduzisse o sistema de nomeação e auto-recomendação para o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), uma vez que, em relação aos problemas das infra-estruturas e planeamento urbanístico, conseguiu somente gerar discussão pública.

“Se estivermos a falar [das propostas de lei] mais importantes para a população, penso que a dos profissionais de saúde será muito importante porque basicamente irá conduzir-nos a um novo mundo se agirmos correctamente. Mas se não a fizermos bem, então teremos um sistema de saúde ainda pior”, alertou a deputada. “Esta será a minha prioridade número um e foi também o diploma que estive a estudar durante o Verão”, frisou.

Quanto aos vários diplomas recentemente propostos pela tutela para a Segurança – dos quais dois vão ser votados na generalidade já amanhã – Agnes Lam defende que deve existir um equilíbrio entre os motivos securitários e os direitos e liberdades dos cidadãos. “O Governo tende a pesar as questões de segurança como mais importantes, mas o público em geral preocupa-se mais com as suas liberdades pessoais, por isso, claro que é o nosso dever [enquanto deputados] lembrar o Governo deste equilíbrio”, afirmou a deputada.

O próximo ano será marcado como o último do actual Governo e de Chui Sai On como Chefe do Executivo, cargo que ocupou na última década. Dos últimos meses deste Executivo Agnes Lam espera que não haja um abrandamento nos trabalhos, especialmente aqueles relacionados com a construção das infra-estruturas mais críticas. “Ainda que este seja o último ano, eles não devem parar. Esta é a minha expectativa para o último ano do Chefe do Executivo, especialmente no que diz respeito às infra-estruturas que têm que ser feitas. Já existe um plano inicial que eles não devem parar e esperar pelo próximo Governo para depois ser redesenhado, repensado e demorar mais cinco anos”, afirmou a deputada.

PRIMEIRO ANO EM RETROSPECTIVA

As obras públicas e o planeamento urbanístico foram as questões que mais ocuparam Agnes Lam no seu primeiro ano de deputada, disse ontem a própria. Porém, a académica assume não ter sido bem-sucedida em conseguir mais do que gerar discussão pública sobre estes problemas. “Eu insisti muito com o Governo, no período pós-Hato, a melhorar as infra-estruturas em Macau. Para essa parte não posso dizer que tenha sido bem-sucedida, posso apenas dizer que fui bem-sucedida em chamar a atenção das pessoas”, afirmou. “Quando discutimos as reformas no Leal Senado [Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais] e as eleições directas eu queria que o Governo criasse o programa de auto-recomendação e eles já o estão a fazer, por isso eu diria que isto foi o único caso bem-sucedido”.

No seu primeiro ano enquanto deputada, Agnes Lam recebeu 177 pedidos de ajuda envolvendo mil cidadãos, sendo que 10 estão ainda a ser acompanhados pelo seu gabinete. Do número total de casos recebidos, 24 estavam relacionados com habitação, 23 com transportes, 22 com assuntos municipais, 21 com assuntos sociais, educação e cultura, 19 com administração pública, 18 com questões médicas, 18 com planeamento urbanístico, 16 eram pedidos de ajuda jurídica e 10 diziam respeito a direitos das mulheres e crianças. Na última sessão legislativa a deputada enviou ao Governo 46 interpelações escritas, cinco interpelações orais, apresentou 18 intervenções antes da ordem do dia e propôs um debate sobre o crematório que foi chumbado.