Reino Unido, França e Alemanha exigem “investigação credível” do caso Khashoggi

Os chefes das diplomacias do Reino Unido, França e Alemanha publicaram ontem uma declaração comum dirigida às autoridades sauditas em que exigem uma “investigação credível” ao desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Khashoggi está desaparecido desde 2 de Outubro, dia em que entrou no consulado saudita em Istambul, na Turquia, e nunca mais foi visto. Fontes policiais citadas pela imprensa turca afirmaram que o jornalista foi morto no consulado, o que é negado pelas autoridades sauditas. “Defender a liberdade de expressão e uma imprensa livre e assegurar a protecção dos jornalistas são prioridades essenciais para a Alemanha, o Reino Unido e França”, afirmam no texto os ministros dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Mass, britânico, Jeremy Hunt, e francês, Jean-Yves Le Drian. “Por isso, tem de haver uma investigação credível”, afirmam os ministros, que dizem encarar o caso “com a maior seriedade”. “É necessária uma investigação credível que determine a verdade sobre o que aconteceu e – se relevante – identificar os responsáveis pelo desaparecimento de Jamal Khashoggi e assegurar que respondem” perante a justiça, acrescentam. Os ministros encorajam “esforços conjuntos turco-sauditas” e dizem esperar que “o Governo saudita dê uma resposta completa e pormenorizada”, precisando ter comunicado essa mensagem às autoridades sauditas.

