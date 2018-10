Portugal ‘exige’ regresso da ligação aérea com a China

O acordo que criou uma ligação aérea entre Portugal e a China foi obtido ao mais alto nível, envolvendo os dois estados. Por isso, Lisboa aceita a suspensão do voo para Pequim, desde que seja uma situação transitória e de curta duração. O assunto será tema de conversa com Xi Jinping, em Dezembro

TEXTO: João Paulo Meneses

Portugal vai aproveitar a deslocação de Xi Jinping a Lisboa para – entre outros assuntos – lembrar a importância dos compromissos assumidos bilateralmente no que diz respeito às ligações aéreas, apurou o PONTO FINAL junto de fonte ministerial. A suspensão do voo entre Lisboa e Hangzhou/Pequim, da responsabilidade da Capital Airlines, vai ser tratado exactamente como uma suspensão, que deve regressar no início de 2019.

Segundo soubemos, o Governo português espera que a ligação seja retomada em Janeiro ou Fevereiro, para honrar os tais compromissos assumidos, que passam pela existência de uma “ligação permanente”, expressão usada pela fonte do Governo ao PONTO FINAL. E é provável – apurou também o nosso jornal – que o tema das ligações aéreas seja igualmente abordado pelo líder chinês, que terá um trunfo na manga: o início das ligações entre Lisboa e Xian, uma segunda ligação.

Portugal gostaria que essa ligação fosse feita entre o Porto e Xian, mas admite que a companhia aérea insista na questão de Lisboa, porque Xian – uma das principais cidades turísticas da China, conhecida mundialmente pelo exército de guerreiros em terracota que foi desenterrado – é um destino muito específico.

MOTIVOS DA SUSPENSÃO

A Capital Airlines, que opera a primeira ligação aérea entre a China e Portugal, não deu qualquer explicação para a suspensão dos voos – nem pública nem privadamente. A comunicação social portuguesa associou a suspensão ao processo de reestruturação do grupo HNA, proprietário da Capital Airlines, que o levou a alienar activos valiosos em sectores como a hotelaria e o imobiliário (e, na mesma altura, a terminar o voo entre a capital chinesa e Barcelona, mantendo Madrid).

Ainda assim, as nossas fontes admitem que a razão possa ser outra: as pré-reservas para Outubro, Novembro e Dezembro não estariam animadoras o que levou a empresa a redefinir prioridades. No entanto, a Capital Airlines anunciou que num ano transportou mais de 80 mil passageiros, com taxas de ocupação média – nas três ligações semanais – entre os 80% e os 95%.

Xi Jinping a 6 e 7 de Dezembro

As datas ainda não foram confirmadas oficialmente, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros português está a trabalhar com duas datas, 6 e 7 de Dezembro, para receber em Lisboa o presidente chinês. Esta semana na China, com paragem em Macau (na sexta-feira), o ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva dará mais pormenores.

A visita de Xi Jinping será associada aos 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, que acontecem em Fevereiro de 2019. Além da questão específica das ligações aéreas, um dos temas que mais está a ser trabalhado bilateralmente, na preparação da visita, é a iniciativa, “Uma Faixa, Uma Rota”, que Xi Jinping apresentará em Lisboa. Neste contexto, o Porto de Sines assume especial atenção para a China.

Xi Jinping estará pela terceira vez em Portugal, depois de em 2013 e 2014 ter feito escalas na Ilha Terceira, nos Açores, regressando da América do Sul, sendo que, na primeira ocasião, chegou a deslocar-se a um café local, convivendo com a população. Na segunda esteve nos Açores durante oito horas. O último Presidente chinês a visitar oficialmente Portugal foi Hu Jintao, em Novembro de 2010. Antes, tinha sido Jiang Zemin a visitar Lisboa, dois meses antes da transição de Macau.