O filme “neo-noir subtropical” de Ivo M. Ferreira que vai entrar no circuito chinês de cinema de autor

A mais recente longa-metragem de Ivo M. Ferreira, “Hotel Império”, fez a sua estreia mundial na sexta-feira passada, no Festival Internacional de Cinema de Pingyao, que decorre até 20 de Outubro. “Hotel Império” compete pelos “Roberto Rossellini Awards” e os “People’s Choice Awards”. A longa-metragem, que conta com um co-produtor chinês responsável pela distribuição do filme na República Popular da China, deverá vir a ser distribuída no circuito de cinema de autor, adiantou o realizador ao PONTO FINAL.

Texto: Cláudia Aranda com Jan Kot

Fotografia: Eduardo Martins

A sessão de estreia da longa-metragem mais recente do realizador português Ivo M. Ferreira, “Hotel Império”, “correu bem, as pessoas gostaram, pelo menos as que falaram comigo”, afirmou ao PONTO FINAL, o realizador, desde a cidade muralhada de Pingyao, património mundial da UNESCO desde 1986. Ivo M. Ferreira não avançou, porém, datas para a estreia desta longa-metragem em Macau. “Hotel Império” fez a sua estreia mundial na sexta-feira passada, na segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Pingyao, na província de Shanxi.

O filme conta com um co-produtor chinês, a Titan Films International, responsável pela distribuição do filme na República Popular da China, avançou Ivo M. Ferreira. “Será distribuído, ainda não sei a que escala, mas dentro do circuito do ‘art-house cinema’”, afirmou o realizador.

A “narrativa urbana” de 82 minutos foi filmada inteiramente em Macau, em 2017, e conta a história de duas personagens, protagonizadas pela actriz portuguesa Margarida Vila-Nova e pelo actor britânico e taiwanês Rhydian Vaughan, e a sua ligação com o velho Hotel Império. Grande parte do filme tem como cenário os interiores da histórica pensão San Va, na Rua da Felicidade. O icónico casino flutuante de Macau, foi outro dos locais onde foram filmadas algumas das cenas desta produção conjunta entre Portugal, República Popular da China e Macau.

“Hotel Império” surge na categoria “Crouching Tigers”, dedicada à estreia de novos realizadores ou a segundas longas-metragens de novos talentos, e que, este ano, reúne um total de oito produções. A co-produção está na competição, disputando os “Roberto Rossellini Awards”, que premeiam o ”Melhor Filme” e o “Melhor Realizador”, e os “People’s Choice Awards”, que distinguem o “Melhor Filme”.

Macau, um hotel onde se faz check-in e check-out

Ivo M. Ferreira, desde a província Shanxi, descreveu o filme como “melancólico”. “Um hotel é um lugar onde as pessoas fazem check-in e check-out, Macau é tal qual”, disse o realizador ao PONTO FINAL. O realizador de 43 anos, cuja longa-metragem anterior “Cartas da Guerra” recebeu crítica bastante favorável na sua estreia na competição do Festival Internacional de Cinema de Berlim em 2016, disse que chegou a Macau “por engano” quando tinha apenas 18 anos. “Apaixonei-me pela cidade e nunca realmente saí. Para mim foi como entrar num hotel e nunca mais fazer realmente o check-out; um lugar que parou para mim”, acrescentou Ivo M. Ferreira.

O realizador mostra em “Hotel Império” uma cidade à beira da transformação. A iluminação dramática – escura, mas definida, dos ambientes – combina beleza, tristeza, escuridão, luz, paixão e distância, com sentimentos de perda, bem como de esperança.

Ivo M. Ferreira chama-lhe a “minha Macau”. “É tão distante e ao mesmo tempo tão perto de mim”, observou o realizador.

O actor Rhydian Vaughan, que protagonizou vários sucessos de bilheteira como “Tiny Times”, “Girlfriend”, “Boyfriend” e “Monga”, disse que o argumento do filme foi como “uma dádiva”. “Enquanto jovem actor, você está sempre numa luta contra si mesmo e ‘Hotel Império’ ofereceu-me o papel certo no momento certo. Foi como se tudo o que eu fiz antes tivesse sido para me preparar para esta personagem”. Para o actor trabalhar com Ivo M. Ferreira foi uma “experiência muito natural e inspiradora”. “Ferreira é um grande artista. Ele é rigoroso, sem deixar de ser criativo, exigente e ainda por cima brincalhão. No ‘set’, ele conseguiu um equilíbrio muito bom enquanto realizador”.

Marco Müller: filme “neo-noir subtropical absorvente”

O Festival Internacional de Cinema de Pingyao (PYIFF) foi lançado pelo realizador chinês Jia Zhangke em 2017. O director é Marco Müller, realizador, actor e crítico de cinema nascido em Roma, conhecido por lançar e internacionalizar diversos festivais de cinema, incluindo o festival internacional de cinema de Macau. Jia Zhangke , natural da província de Shanxi, foi o anfitrião desta segunda edição do PYIFF, que começou a 11 e prolonga-se até 20 de Outubro na cidade muralhada descrita pela UNESCO como “um exemplo excepcionalmente bem preservado de uma cidade tradicional chinesa Han, fundada no século XIV”.

Marco Müller descreve, na informação distribuída à imprensa, o filme “Hotel Império” como um “neo-noir subtropical absorvente e envolvente, no qual a política, o crime e o sexo caminham de mãos dadas pelo caminho da tragédia, tal como como nos velhos tempos do film-noir”. O director do festival prossegue afirmando que, “por mais familiares que sejam os elementos – conflitos familiares, corrupção no ambiente obscuro do sub-mundo -, Ivo trouxe à tona o drama, submergindo-o numa atmosfera húmida. O calor de Macau é palpavelmente evidente, tanto no clima quanto na atracção irresistível entre os dois sensuais protagonistas”.

O PYIFF inclui diversas secções incluindo Crouching Tigers, Hidden Dragons, secção das Galas, “New Generation China”, “Made in Shanxi”, “Best of Fest”, com alguns dos melhores filmes de outros festivais, e uma Retrospectiva/Homenagem, que este ano é prestada ao cinema soviético ‘New Wave’ dos anos 1960/70.

O evento abriu na quinta-feira com o filme “Half The Sky”, composto por curtas-metragens de cinco realizadoras do sexo feminino, que exploram o tema da feminilidade contando histórias de mulheres diferentes. As cinco realizadoras são Daniela Thomas, Elizaveta Stishova, Ashwiny Iyer Tiwari, Liu Yulin e Sara Blecher, de países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O festival mostra filmes de 25 países. Cerca de 13 dos filmes em exibição, incluindo “Hotel Império” são estreias mundiais. A primeira edição deste festival, que inaugurou em 2017, incluiu na sua selecção o filme português “A Fábrica do Nada”, de Pedro Pinho.

O PYIFF acontece no espaço de uma antiga refinaria convertido num centro de mostra de cinema independente. Também denominado por Festival Internacional de Cinema ‘Crouching Tiger Hidden Dragon”, a iniciativa é considerada pela edição online da revista norte-americana “Variety” “como um dos poucos grandes eventos de cinema na China que não são controlados directamente por um departamento do Governo”, colocando-se na liderança dos festivais de cinema independente da China. A iniciativa, que se apresenta na sua página electrónica como um “festival de cinema ‘boutique’ para o povo”, não inclui, porém, “filmes underground” na sua selecção, descreve a Variety.