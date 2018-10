Mick Schumacher sagra-se campeão europeu de Fórmula 3

O apelido Schumacher está irremediavelmente associado à história do automobilismo. Mick, filho de Michael, venceu este sábado o campeonato europeu de Fórmula 3 no circuito de Hockenheim, na Alemanha.

TEXTO: André Vinagre

Bastou um segundo lugar na segunda corrida da 10.ª e última ronda da temporada para que Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, celebrasse a conquista do campeonato europeu de Fórmula 3. O piloto da Prema Theodore Racing teve um início de época discreto, mas acabou por vencer oito das 15 corridas do campeonato de F3. Na primeira corrida de Hockenheim, Mick ficou em 12.º lugar, mas na segunda acabou no 2.º. “É um sentimento inacreditável, estou tão feliz por ter vencido este campeonato! Ao mesmo tempo estou muito grato por poder desfrutar disto, por poder viver o meu sonho e por ter uma equipa forte comigo”, disse Mick Schumacher após a conquista do título. A primeira corrida de Hockenheim foi ganha pelo chinês Guanyu Zhou e a terceira corrida por Robert Shwartzman, ambos da Prema Theodore. A segunda corrida de Hockenheim, cujo segundo lugar deu a Schumacher a vitória no campeonato europeu, foi ganha pelo estónio Juri Vips, da Motopark. Schumacher venceu a competição com 365 pontos, Dan Ticktum acabou com 306 pontos e Robert Shwartzman terminou com 294.

Ainda não é certo que o piloto da equipa da Prema Theodore Racing, financiada por Teddy Yip Jr – filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip – participe no Grande Prémio de Macau deste ano, já que a lista dos pilotos ainda não foi anunciada pela organização. O Grande Prémio de Macau acontece entre os dias 15 e 18 de Novembro. Mick Schumacher esteve em Macau no ano passado, tendo terminado em 16.º na classificação final, mas fazendo a volta mais rápida do circuito.

“Tenho de admitir que o facto de eu ser o campeão da Europa ainda não me entrou na cabeça, mas tenho a certeza que vou aproveitar em pleno. Vamos agora terminar a época em estilo juntos”, referiu Mick Schumacher, que começou a carreira em 2008, altura em que era conhecido por Mick Betsch, nome de solteira da mãe, para evitar comparações com o pai, Michael Schumacher. O piloto alemão continua em estado vegetativo depois de um acidente de esqui, quando estava precisamente com o filho Mick, nos Alpes.

Teddy Yip Jr., financiador da Prema, felicitou Mick Schumacher pelo campeonato e disse ainda estar convencido que esta geração de pilotos de Fórmula 3 serão as futuras estrelas da Fórmula 1: “Tenho orgulho de fazer parte de uma equipa que trabalha tanto para garantir que os primeiros lugares são atingidos de forma consistente”.

Recorde-se que, antes de se estrear na Fórmula 1, em 1990, Michael Schumacher venceu o Grande Prémio de Macau. O piloto que acabou por vencer por sete vezes a Fórmula 1 perdeu a primeira corrida no circuito da Guia de Fórmula 3 para Mikka Hakkinen, mas na segunda volta da segunda corrida o finlandês, quando tentava ultrapassar o alemão, embateu no Reynard 903 de Schumacher e acabou por abandonar a prova. O carro em que Schumacher venceu a prova está agora exposto no Museu do Caramulo, em Portugal.