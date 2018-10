Manifestantes na rua por mais de uma década à espera de uma casa

Mais de dois mil agregados familiares continuam sem saber quando vão receber as suas casas no Edifício Bairro da Ilha Verde. A falta de uma resposta por parte do Governo levou ontem várias dezenas de manifestantes à rua, alguns dos quais à espera de uma casa há mais de uma década.

TEXTO: Catarina Vila Nova*

Cerca de duas centenas de pessoas saíram ontem à rua em protesto contra os sucessivos atrasos do Governo em entregar as mais de duas mil fracções de habitação económica do Edifício Bairro da Ilha Verde. O número foi avançado por Tracy Cheang, representante dos manifestantes, ao PONTO FINAL – os números das autoridades apontam para 140 participantes – que diz estar à espera de uma casa desde 2005. Segundo disse Tracy, de 33 anos, 90% dos proprietários de apartamentos daquele complexo estão a aguardar pelas suas habitações “há 13 ou 15 anos” e continuam sem saber quando vão receber as chaves.

A manifestação de ontem surgiu na sequência de uma reunião entre alguns dos proprietários com o Instituto de Habitação (IH), a 28 de Setembro, durante a qual Arnaldo Santos, presidente do organismo, foi incapaz de avançar com uma data para a entrega das chaves. “No dia 28 de Setembro nós tivemos uma reunião com o presidente do IH e ele disse que não conseguia determinar a data da entrega, o que é inaceitável, por isso decidimos protestar hoje [ontem]. Se o Governo não nos der uma resposta nós vamos continuar a protestar”, afirmou Tracy Cheang. “Naquele bairro [da Ilha Verde] há um total de cinco edifícios. O Governo disse que os edifícios 1, 2 e 3 estão mais ou menos bem, mas que ainda não podíamos entrar nestas casas. O 4 e o 5 foram bastante influenciados pelo tufão Mangkhut pelo que ainda precisam de manutenção”, detalhou a representante, secretária administrativa de profissão.

Segundo disse Tracy Cheang, 90% dos proprietários de fracções do Edifício Bairro da Ilha Verde estão à espera de uma casa “há 13 ou 15 anos”. “Desde 2005 que os pedidos já foram aprovados, por isso estão à espera há mais de 15 anos. Nós pagamos as casas e depois do Hato o Governo disse que na primeira metade deste ano podíamos mudar-nos, mas este ano, por causa do Mangkhut, o Governo adiou novamente a deslocação e agora não há nenhuma promessa”, explicou a manifestante. “Quando o meu pedido foi aprovado eu tinha 19 anos e agora tenho 33 anos e dois filhos, mas ainda não recebi a minha casa”, declarou.

Situação semelhante foi descrita por Hu Xian Weng ao PONTO FINAL. O residente, de 39 anos, saiu ontem à rua com a mulher, o filho de sete anos e a filha de dois para protestar contra os anos que aguarda por uma habitação. “Estou há 15 anos à espera de uma casa. Quando o pedido foi aprovado era solteiro e agora tenho uma família”, explicou. Também Ho On Li, de 30 anos, saiu em protesto com o marido e o filho. Segundo descreveu, está à espera “há mais de três anos”. “Estou a manifestar-me porque quero saber a data exacta em que me vou mudar e porque quero a chave da minha casa”, exigiu.

Já a senhora Li, que pediu para não ser usado o seu nome completo, diz que mora com os pais, o marido e o filho, mas que só lhe foi dada a escolha entre dois apartamentos T1. Acabou por escolher aquele situado na Ilha Verde por ter mais um metro quadrado do que a outra opção. “Se desistir do T1 tenho que voltar para a lista de espera”, lamenta. *Com Sara Zhou