GIF passa para a Secretaria para a Segurança e aumenta receio de controlo por parte do Governo

O Gabinete de Informação Financeira (GIF) vai passar para a alçada da Secretaria para a Segurança. Wong Sio Chak justifica a alteração com o reforço da cooperação com os responsáveis pela execução da lei para prevenir os crimes financeiros. Para o académico Larry So, o Governo está a querer controlar todas as informações.

TEXTO: André Vinagre

O Governo anunciou na passada sexta-feira que o Gabinete de Informação Financeira vai passar para a tutela de Wong Sio Chak, na Secretaria para a Segurança, justificando esta alteração com a prevenção do crime financeiro e dizendo que se deveu à experiência acumulada pelo Governo ao longo dos anos e às sugestões de organizações internacionais. Já Larry So, politólogo ouvido pelo PONTO FINAL, acredita que esta é mais uma medida do Governo com vista a controlar a informação dos cidadãos.

“Uma coisa são as finanças e outra coisa é a questão da lei e da ordem”, começa por dizer Larry So. “Num aspecto técnico, isto até pode fazer sentido, o departamento lida com questões complicadas, como é a questão de onde vem o dinheiro e para onde vai, mas isto significa que a secretaria para a Segurança ficaria com acesso a todas as informações”. Com o gabinete de informação na secretaria da Economia e Finanças, “eles poderiam facilmente controlar o dinheiro, especialmente como é que o dinheiro vai de um sítio para outro. Seria muito mais conveniente”, refere. Para Larry So, “os Serviços de Segurança é que deviam ter os seus próprios serviços de informações financeiras, em vez de retirarem o GIF da tutela da economia”. O politólogo conclui dizendo que este é mais um passo para o Governo ter acesso a todos os dados dos cidadãos: “O Governo está a tentar controlar toda a informação, não tenho dúvida”.

Também Albano Martins concorda com Larry So. À Rádio Macau, o economista também se mostrou contra esta transferência e alertou para a tendência securitária que se vive em Macau. “Não há qualquer sentido no GIF passar para a Segurança, porque coordenar não significa estar sob a alçada do secretário para a Segurança”, disse Albano Martins.

O Governo anunciou na passada sexta-feira, depois da reunião do Conselho Executivo, que o GIF iria então passar para a tutela da Secretaria para a Segurança. No comunicado, o Executivo dizia que “face à experiência acumulada nestes anos, acrescida da opinião das organizações internacionais à avaliação do GIF no passado, o Governo da RAEM considera que o GIF deve reforçar a coordenação com os órgãos competentes de execução da lei na área de segurança, nomeadamente no âmbito da troca de informações e dados, para atender à tendência do desenvolvimento da criminalidade transnacional e identificar melhor os riscos decorrentes do branqueamento de capital externo, para melhorar ainda mais a coordenação do combate a estes crimes específicos”. Wong Sio Chak disse ainda “que as competências do GIF mantêm-se inalteradas, e que seguirá os regimes jurídicos e práticas internacionais no que diz respeito ao desenvolvimento de trabalhos da área de informação financeira”.