Exposição fotográfica “Viagem Oriental” até quinta-feira

Está a decorrer até quinta-feira, dia 18 de Outubro, no jardim Lou Lim Ioc, a exposição de fotografia “Viagem Oriental” da goesa Nalini Elvino de Sousa. As imagens retratam peças decorativas de porcelana e de colecção com origem em Macau. Foi Nalini Elvino de Sousa quem teve a ideia de seguir os vestígios dos vasos de porcelana, dos potes azuis, das figuras chinesas e dos serviços de chá, guardados em prateleiras de armários nas casas senhoriais de Goa. Na sequência dessa intenção, foi organizado um concurso de fotografia que levou à abertura das portas destas casas a fotógrafos para que pudessem fixar em imagem as porcelanas e outros objectos de valor.

Para esta exposição em Macau foram seleccionadas 20 fotografias do livro “Viagem Oriental”, que mostra o levantamento feito das peças decorativas e de colecção oriundas de Macau, que permanecem guardadas nas casas senhoriais. De acordo com os autores desta iniciativa, “estes objectos ajudam a divulgar a herança de séculos de intenso intercâmbio cultural e comercial entre as duas regiões”.

De origem goesa, Nalini Elvino de Sousa nasceu em Lisboa. Há 19 anos mudou-se para a região de Goa. A autora realizou, apresentou e produziu mais de 100 documentários para a série “Contacto Goa”, que foram transmitidos na RTP Internacional e na RTP África. É actualmente a responsável na Índia pelo programa “Hora dos Portugueses”, difundido na RTP Internacional e RTP1. Produz, também, curtas-metragens e outros documentários através da produtora Lotus Film & TV Production. Nalini Sousa dirige igualmente a organização não governamental Communicare Trust, que ensina a comunicar em diversas línguas, incluindo a portuguesa, organizando ainda eventos na área.