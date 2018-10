Chui Sai On pede melhores condições para o desenvolvimento, formação e sucesso dos jovens

O Chefe do Executivo disse, na cerimónia de abertura do “Fórum de Juventude sobre Construir em Conjunto a Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau”, que é necessário mobilizar todos os esforços para criar as melhores condições para o desenvolvimento, formação e sucesso da juventude, “dando-lhes o apoio necessário para poderem lutar e realizar os seus sonhos na Grande Baía”. A cerimónia de abertura do fórum aconteceu no sábado, no Centro de Convenções e Exposições do Venetian e contou com a presença de mais de 1400 representantes dos governos e das cidades da Grande Baía, diz o Governo.

Na sua intervenção, Chui Sai On disse que este fórum tem como objectivo a construção de uma plataforma de intercâmbio e cooperação para os jovens poderem “desenvolver-se juntos”, acrescentando que a construção do projecto da Grande Baía demonstra a “elevada consideração” do Governo de Pequim à cooperação entre Guangdong, Hong Kong e Macau, do qual beneficia particularmente a juventude, referiu o Chefe do Executivo.

Também o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, que esteve presente na cerimónia, disse que a construção da Grande Baía terá “um peso internacional e uma área metropolitana de nível mundial”. “Aguardo ansiosamente que os jovens desenvolvam um pensamento inovador, agarrem firmemente as oportunidades oferecidas pelo tempo e aproveitem o vasto espaço da Grande Baía Guangdong-Hong-Kong-Macau para escreverem um capítulo brilhante na história da prosperidade e do desenvolvimento do país e de Macau”, referiu Alexis Tam.

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, referiu no evento que “a segurança é um pressuposto de desenvolvimento”. “O desenvolvimento da integração regional e municipal da Baía trará novas oportunidades e dinâmicas, mas também novos problemas e desafios à segurança da sociedade, sendo necessário que as regiões e municípios da Grande Baía respeitem as diferenças de regime”, sublinhou. A.V.