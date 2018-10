Atletas timorenses recebidos como heróis, depois de êxito nos Asian Para Games

Dezenas de pessoas receberam ontem em festa os atletas timorenses Teófilo Freitas, que conquistou duas medalhas de ouro, e Pascoela dos Santos Pereira, vencedora de uma de bronze – as primeiras para Timor-Leste -, nos Asian Para Games. Os dois atletas, e a restante delegação timorense, chegaram a Díli depois de participarem na terceira edição dos Jogos, que decorreram nas últimas semanas na capital indonésia e onde a dupla fez história.

Teófilo Freitas, que tem dificuldades motoras, fez história com a conquista do primeiro ouro para Timor-Leste em qualquer competição internacional, com vitórias nos 400 metros, onde obteve um recorde asiático, e nos 1.500 metros, com registo máximo da competição. No último dia da prova, nos 1.500 metros, Freitas obteve o tempo de 4.32,74 minutos, ficando à frente do tailandês Surasaj Damchoom e do iraquiano Ali Rsaitmawi. O atleta já tinha conseguido, dias antes, o feito de conquistar o primeiro ouro, estabelecendo um recorde asiático nos 400 metros na final da prova. Nos dois casos, Teófilo Freitas competiu na classe T37, que abrange todas as provas de pista para atletas com deficiências de coordenação (hipertonia, ataxia e atetose).

A primeira atleta a escrever história – dando a primeira medalha de sempre a Timor-Leste -, foi Pascoela dos Santos Pereira, que conquistou bronze em ténis de mesa. Vários dos atletas timorenses da delegação, incluindo Pascoela dos Santos Pereira, foram treinados em Timor-Leste pelo português Helder do Carmo, que ajudou a criar a primeira federação, para atletas portadores de deficiência.

A terceira edição dos Asian Para Games, que decorreu na Indonésia, reuniu mais de 2.800 atletas de 43 nações (incluindo uma delegação unificada da Coreia), que, entre 6 e 13 de Outubro, competiram em 512 eventos, distribuídos por 18 modalidades.