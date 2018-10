Voo mais longo do mundo partiu de Singapura para Nova Iorque

O mais longo voo comercial do mundo partiu ontem de Singapura com destino a Nova Iorque e percorrerá 16.700 quilómetros, sem qualquer escala, durante mais de 18 horas. O voo inaugural, operado pela companhia aérea Singapore Airlines, partiu às 23h35 locais do aeroporto internacional de Singapura, Changi, e deverá chegar 18 horas e 45 minutos depois ao Aeroporto Internacional de Newark em Nova Iorque. O serviço regular começa no dia 18 de Outubro, segundo a agência EFE. Segundo a companhia aérea, o Airbus A350-900ULR transportará 161 passageiros, 67 deles na classe “business” e outros 94 em “premium economy”, tem mais espaço e um design especial para reduzir o conhecido ‘jet lag’. Até agora, o voo mais longo do mundo era o da companhia aérea australiana Qatar Airways que liga Doha à cidade de Auckland, na Nova Zelândia, um voo de 17 horas e 15 minutos que percorre uma distância de 14.200 quilómetros.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...