Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças já foi encaminhado para o MP

O homem de 78 anos suspeito de abusar sexualmente de duas crianças, de oito e nove anos, foi na terça-feira encaminhado para o Ministério Público. A Polícia Judiciária confirmou ter já entrado em contacto com uma alegada terceira vítima, que denunciou alegados abusos sexuais numa rede social.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O último caso de alegado abuso sexual de crianças, envolvendo um homem de 78 anos e duas irmãs de oito e nove anos, foi encaminhado para o Ministério Público (MP) na terça-feira. A informação foi ontem avançada pela Polícia Judiciária ao PONTO FINAL, que confirmou também ter já entrado em contacto com uma alegada terceira vítima que disse, numa rede social, ter sofrido abusos sexuais do mesmo homem há oito anos. Ontem, em conferência de imprensa, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) negou que o suspeito seja professor do Governo e que o alegado crime tenha ocorrido numa instituição da DSEJ.

Segundo informações avançadas pela PJ a este jornal, as duas meninas começaram a frequentar as aulas de música e desenho do suspeito em Abril. No início das férias de Verão, “o suspeito começou a abusar sexualmente das raparigas no seu local de trabalho, na Freguesia de Santo António, onde ele ensina música e desenho”. “As duas raparigas disseram que o suspeito lhes pediu para se sentarem no seu colo e molestou-as ao tocar nos seus corpos”, detalhou a PJ, acrescentando que o suspeito lhes terá tocado “na parte inferior dos seus corpos”.

No passado dia 26 de Setembro, a mãe das alegadas vítimas apresentou queixa à PJ e, a 4 de Outubro, o suspeito foi levado do seu local de trabalho para a esquadra para ser interrogado. As autoridades confirmaram que as duas meninas foram também já ouvidas. Na terça-feira o homem foi encaminhado para o MP, suspeito de abuso sexual de crianças. O PONTO FINAL contactou o MP para obter mais informações, mas até ao fecho desta edição não recebeu resposta. O crime de abuso sexual de crianças é punido com pena de prisão de um a oito anos.

Em relação a uma alegada terceira vítima que, numa rede social, escreveu ter também sido abusada sexualmente pelo mesmo homem, a PJ apenas confirmou já ter entrado em contacto com a rapariga em causa. “Nós entramos em contacto com a rapariga e estamos a levar a cabo a investigação. De momento não podemos providenciar nenhum detalhe”, afirmou a PJ.

Ontem, em conferência de imprensa, Kong Ngai, subdirector substituto da DSEJ, confirmou que o suspeito não é professor do Governo. “O autor [do alegado crime] não trabalha [em nenhuma] escola de educação regular e também não está registado como formador de educação contínua. Este formador não é nosso professor”, frisou o responsável. Kong Ngai afirmou também que o local onde terão ocorrido os abusos sexuais não é nenhuma escola da DSEJ. “Elas [as alegadas vítimas] participaram em aulas recreativas fora da escola. O local onde ocorreram esses abusos sexuais não é dentro de um estabelecimento educativo com alvará nem é uma escola. Estas aulas recreativas onde participaram as crianças não são actividades desenvolvidas pela DSEJ”, vincou.

Em relação aos cursos de Verão dinamizados por instituições particulares, Kong Ngai explicou que existe uma “cooperação” com a DSEJ e que existe “um mecanismo de fiscalização para os formadores”. Apesar da existência deste mecanismo, o responsável afirmou ser “muito difícil” detectar crimes sexuais envolvendo menores. “É muito difícil detectar mesmo que nós tenhamos um mecanismo muito rigoroso. Por isso, os encarregados de educação devem procurar uma instituição educativa de renome para as suas crianças participarem nas actividades recreativas”, apelou o subdirector substituto.

Kong Ngai negou também que a DSEJ tenha tido conhecimento do caso até à noite de quarta-feira. “Há órgãos de imprensa que dizem que a DSEJ conhece o caso, mas nós não recebemos qualquer registo do caso. Ontem [quarta-feira] à noite nós conhecemos o caso”, afirmou o responsável.

De acordo com números ontem divulgados na mesma conferência de imprensa, nos últimos três anos lectivos a DSEJ foi informada, através do mecanismo de comunicação com a PJ, de 24 casos de crimes sexuais envolvendo menores. Destes, 14 dizem respeito ao ano lectivo 2015/2016, três ao ano lectivo 2016/2017 e os restantes sete ao último ano lectivo. Entre estes casos contam-se crimes relacionados com abuso sexual de crianças, violação e coacção sexual.