Sónia Chan admite contratação de funcionários para o IAM

Depois da reunião do Conselho Consultivo de Serviços de Segurança Comunitários da Zona Norte, a secretária para a Administração e Justiça admitiu a hipótese de contratar mais funcionários para o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). Sónia Chan justificou, dizendo que a entidade servirá também os domínios da cultura, recreio e salubridade pública, o que faz com que seja necessário contratar mais pessoal, para dar resposta aos trabalhos exigidos. A secretária disse ainda que foram transferidos quase 300 funcionários do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) para o Instituto do Desporto (ID) e para o Instituto Cultural (IC). O futuro IAM entra oficialmente em funcionamento a 1 de Janeiro de 2019, substituindo o IACM.

