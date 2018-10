Senador americano pede acção contra recusa de visto a Victor Mallet

O Ex-secretário de Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha Malcolm Rifkind e o senador norte-americano Marco Rubio pediram aos seus Governos medidas contra a recusa de visto de Hong Kong do jornalista do Financial Times, Victor Mallet, segundo o South China Morning Post. A pressão surge quando o relatório anual da Comissão Executiva do Congresso dos EUA (CECC) pede a revisão das condições de direitos humanos de Hong Kong antes de continuar a conceder um estatuto comercial especial à cidade. Falando numa conferência de imprensa sobre o relatório da CECC, que analisa as condições dos direitos humanos na China e em Hong Kong, Rubio, que é também co-presidente do comité, citou relatos do passado de agências de notícias estrangeiras forçadas a fechar escritórios na China e disse que o caso de Mallet reflectia que tácticas semelhantes estavam a ser “estendidas a Hong Kong”. O senador considera que o objectivo de Pequim é influenciar a cobertura noticiosa global, “negando acesso a jornalistas que vão longe demais”.

