Robin Moyer, prémio World Press Photo 1983, dá palestra amanhã na Casa Garden

Photos for FCC Magazine Only Photos for FCC Magazine Only

O fotojornalista Robin Moyer, de 73 anos, que dedicou grande parte da sua carreira a documentar a transição económica na China e alguns dos conflitos mais sangrentos ocorridos na Ásia e no Médio Oriente, vai estar em Macau este sábado na Casa Garden, para uma conversa promovida pela AIPIM e a Casa de Portugal. O encontro tem início às 17 horas e acontece no âmbito da exposição World Press Photo 2018. Ao PONTO FINAL, Robin Moyer falou do seu trabalho e sobre a expulsão do jornalista Victor Mallet, lamentando que ninguém do Governo de Hong Kong assuma a responsabilidade da decisão.

TEXTO: Cláudia Aranda

FOTOS: Robin Moyer

Em vésperas de deslocar-se a Macau para uma conferência, Robin Moyer lamentou que ninguém do Governo de Hong Kong assuma a responsabilidade pela decisão de rejeitar a renovação do visto de trabalho e subsequente expulsão do editor da secção Ásia do Financial Times, Victor Mallet, também vice-presidente do Clube de Correspondentes Estrangeiros em Hong Kong (FCC, em inglês).

O fotojornalista Robin Moyer, hoje com 73 anos, 50 dos quais dedicados a documentar a transição económica na China e alguns dos conflitos mais sangrentos ocorridos na Ásia e no Médio Oriente, vai estar em Macau este sábado na Casa Garden, a convite da AIPIM – A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau e da Casa de Portugal, para uma conversa intitulada “Prazos – Uma conversa de Robin Moyer”. O encontro com início às 17 horas acontece no âmbito da exposição World Press Photo 2018.

“Eu esperava que, lentamente, as liberdades em Hong Kong acabassem por ser limitadas, mas eles estão a ir um pouco mais rápido do que eu pensei que pudessem ir. Nós, certamente, não sabemos quem tomou a decisão de lhe cancelar o visto de trabalho e de lhe dar um visto turístico de sete dias. É inédito, expulsarem quem podem, e ninguém assume a responsabilidade por isso, ninguém no Governo de Hong Kong assume a responsabilidade”, sublinhou o jornalista em conversa telefónica com o PONTO FINAL.

Robin Moyer, também ele membro antigo do FCC, está convencido de que está a salvo de uma decisão idêntica. “Eu já não trabalho activamente na área das notícias, além disso sou residente permanente de longa data de Hong Kong. Victor Mallet não é residente permanente. Acho que poderia ter sido diferente se ele fosse residente permanente”, afirmou. “Julgo que estou a salvo, penso que ninguém dá a mínima importância a um fotógrafo de 73 anos, eu não faço ondas, já nem sequer estou a fazer histórias ambientais. Mas, acho que se fosse um fotógrafo mais jovem ficaria preocupado”, acrescentou.

O “foto-generalista”, com preocupações ambientalistas

Robin Moyer está baseado em Hong Kong, vivendo “entre cá e lá”, desde 1962, ano em que, ainda adolescente, a família, original da Virgínia, nos Estados Unidos da América, se mudou para a antiga colónia britânica.

O fotógrafo passou muito tempo a documentar a China enquanto jornalista da Time Magazine, viajou por todo o país ao longo de 20 anos, entre 1978 e 1998, testemunhando a transição desde a época de Mao Zedong até hoje. A relação com a China já havia sido criada através da mãe, que nasceu na Manchúria em 1918 numa família da associação cristã ‘YMCA’, que ficou no país até à Segunda Guerra Mundial. Em Abril de 1989, cerca de 100 fotógrafos chegaram a Pequim para participarem no projecto ‘ Day in the Life of China’. Moyer foi destacado para a antiga cidade de Luoyang, em Henan, onde conseguiu acesso a uma prisão, a primeira vez no caso de um estrangeiro. Seguiram-se, depois, meses de protestos em Pequim que culminaram no massacre de Tiananmen.

“Sou daquele género que, em vez de foto-jornalista, poderia chamar-se ‘foto-generalista’. Fotografo todo o tipo de histórias que me interessam. O meu segundo amor é a antropologia, por isso passo muito tempo em lugares selvagens, na Nova Guiné, no Bornéu, trabalhei por muito tempo em histórias ambientais, na China, na Indonésia, na Malásia, em histórias sobre o óleo de palma (cuja produção intensiva está a matar a floresta nestes países), a desflorestação, as migrações”, explica.

Em miúdo, conta que “toda a gente tinha uma câmara fotográfica Brownie, que eram máquinas baratas da Kodak, que se lembra de processar os filmes, mas que não conheceu uma câmara de filmar ou de fotografar “a sério”, até ser destacado para fazer a cobertura da guerra do Vietname, em 1970. Na altura foi encarregue de produzir uma série de documentários e reportagens de televisão para a United Press International Television News, permanecendo quatro meses como operador de câmara de televisão em cenários de combate.

As fotografias premiadas que ninguém quis publicar

Este seria o princípio de um percurso que levou Moyer a fotografar alguns dos conflitos, insurreições e revoltas mais violentos ocorridos nas décadas de 1970 e 1980 na Ásia e Médio Oriente, que lhe valeram a distinção com vários prémios, incluindo o prémio do World Press Photo e Robert Capa Gold Citation do Overseas Press Club de Nova Iorque, ambos pelo trabalho publicado na revista Time sobre a guerra no Líbano (1982).

Sobre se a sua fotografia fez alguma diferença depois de ter retratado esses lugares, diz não fazer ideia. “ Realmente não sei”, disse, acrescentando que fotografou coisas terríveis. As imagens dos corpos de vítimas palestinianas, após o massacre de três dias pela milícia falangista cristã nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, em Beirute, durante a guerra do Líbano, em 1982, valeram-lhe o prémio do World Press Photo, mas ninguém lhe pediu para as publicar depois, “excepto elementos da esquerda liberal israelita”, disse.

“Também fotografei situações horríveis na Coreia, em 1980, houve um massacre de civis pelo exército coreano em Gwangju (uma cidade no Sudoeste da Coreia do Sul) e quem pediu as fotografias para usar foram quase todos investigadores de história coreanos, que usam as fotos para acompanhar os seus trabalhos académicos, não se tratam de revistas ou jornais que querem usar essas imagens”.

“As fotografias decentes emergem como a boa nata do leite”

O jornalista, que teve as suas fotografias do período na China, desde 1976 até à actualidade, em exposição em Pequim até Agosto último, dedica-se a produzir livros, muitos de golfe, a sua “especialidade”, ao mesmo tempo que continua a fazer trabalhos para revistas internacionais. Fotografa regulamente, se não for em trabalho, usa o iPhone e, às vezes, publica no Facebook. Sobre o facto de, hoje em dia, toda a gente fotografar e publicar nas redes sociais diz que “as fotografias decentes emergem como a boa nata do leite. Quando tiramos o leite fresco à vaca, entre trazer o balde do campo e chegarmos à cozinha, a nata já subiu à superfície”, disse, rindo-se da sua comparação.