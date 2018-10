Países asiáticos dominam Índice de Capital Humano do Banco Mundial

Singapura, Coreia do Sul, Japão e Hong Kong são os quatro primeiros classificados no Índice de Capital Humano recentemente criado pelo Banco Mundial. A completar as primeiras dez posições do ranking estão a Finlândia, Irlanda, Austrália, Suécia, Holanda e Canadá. Macau surge na 25.ª posição, ao lado de países como os Estados Unidos da América e França.

O relatório do índice agora criado pelo Banco Mundial foi apresentado ontem, em Bali, na Indonésia, onde decorre a reunião do banco com o FMI, e mede o capital humano com que uma criança nasce até chegar aos 18 anos. Esta medida foca-se na questão da sobrevivência, se uma criança que nasça hoje sobrevive até à idade escolar; na questão do nível de escolaridade que uma criança pode atingir; e se as crianças saem da escola com saúde e com conhecimento para aplicar no mundo laboral. O relatório reflete a produtividade futura de uma criança que nasça agora numa escala de zero a um e é uma tentativa de fazer com que os países aumentem os esforços de desenvolvimento a nível da saúde e educação das crianças, explicou o Banco Mundial.

Singapura obteve 0,88 neste ranking, enquanto a Coreia do Sul e o Japão tiveram 0,84. Hong Kong, quarto classificado, teve 0,82. Macau está na 25.ª posição, com 0,76, tal como os Estados Unidos, França, Israel e Bélgica. Portugal está em 16.º lugar com 0,78 pontos. As últimas posições desta lista, que analisa um total de 157 países, são dominadas na totalidade pelos países africanos: o Chade está em último lugar, seguido do Sudão do Sul, Níger, Mali e Libéria.

O relatório também indica que, em média, 56% das crianças nascidas hoje não vão aproveitar a maior parte das valências adquiridas durante a sua formação devido ao investimento desadequado dos governos nas áreas da saúde e educação.