Leong Sun Iok quer reforço dos trabalhos de limpeza para evitar infestações

Reforçar a limpeza e consciencializar a população, é o que Leong Sun Iok pede ao Governo no sentido de acabar com as infestações de insectos e prevenir as de ratos em Macau. O deputado mostra-se preocupado com as marcas deixadas pelo tufão Mangkhut e com o primeiro caso de hepatite E transmitida por roedores detectado num indivíduo em Hong Kong.

Depois de ter sido detectado em Hong Kong o primeiro caso de hepatite E transmitido por roedores para um humano, o deputado Leong Sun Iok remeteu uma interpelação escrita ao Executivo em que pede uma maior acção de limpeza para que se acabe com as pragas de ratos e insectos. “Este ano, em Hong Kong, a situação das infestações transmitidas por mosquitos e ratos é grave, houve um surto de casos de febre de dengue e o número de infectados bateu o recorde”, começa por dizer o deputado, explicando que o facto de ter aparecido o primeiro caso de hepatite E passado de rato para homem deixou os residentes “bastante preocupados”.

Apesar de em Macau ainda não haver casos de pragas de ratos, a proximidade com Hong Kong preocupa Leong Sun Iok, por isso pede para que as autoridades reforcem “o mais cedo possível o trabalho de prevenção de infestações e não as pode ignorar”. O dirigente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) diz que “depois do ataque do tufão Mangkhut deste ano, houve muitas inundações em várias zonas, acumulação de montanhas de lixo, árvores caídas e instalações públicas e construções destruídas que ainda não foram totalmente recuperados, o que influencia a higiene ambiental” e, por isso, “as autoridades devem fazer bem os trabalhos relacionados, prevenindo as infestações antes de elas acontecerem”.

“Gostaria de perguntar como é que as autoridades vão reforçar o trabalho de limpeza e esterilização”, questiona o deputado. “Manter um bom ambiente nos bairros é uma responsabilidade comum de todos os residentes, por exemplo, devem limpar com frequência os lixos e as águas estagnadas”, diz o parlamentar, deixando a pergunta: “Gostaria de perguntar como é que as autoridades vão reforçar a divulgação nos bairros para chamar a atenção dos residentes para a higiene pública?”.

Recorde-se que no final de Setembro, em Hong Kong, o jornal South China Morning Post noticiou que foi detectado o primeiro caso a nível mundial de um humano infectado com uma estirpe do vírus da hepatite E que apenas tinha sido verificado em roedores. De acordo com os investigadores da Universidade de Hong Kong, é pouco claro como é que o paciente contraiu o vírus, mas estimam que possa ter sido através de alimentos contaminados por excrementos de ratos. O homem, de 56 anos, vive numa zona habitacional onde se verifica uma “infestação de ratos nos caixotes do lixo”, indicam os investigadores da Universidade de Hong Kong. O paciente tinha recebido um transplante de fígado, cujas análises mostravam um funcionamento anormal do órgão.