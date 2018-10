História da navegação no FIMM com “Rima Cantonense na Rota da Seda”

O XXXII Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) apresenta domingo, 14 de Outubro, às 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, a suite sinfónica de grande escala “Rima Cantonense na Rota da Seda”, “levando o público numa jornada pela magnífica Rota Marítima da Seda”, indica um comunicado. Rima Cantonense na Rota da Seda é apresentada pela Orquestra Nacional de Cantão. Os seus sete andamentos, nomeadamente “Partida”, “Ritual Marítimo”, “Viagem”, “Terras Estrangeiras”, “Saudades de Casa”, “Regresso” e “Novos Sonhos”, contam a história da navegação. Entre esses andamentos, “Terras Estrangeiras” recria cenas animadas de comércio e troca entre as frotas e a população locais quando passavam por diferentes países, estabelecendo assim rotas de comércio marítimo e vias comerciais, pontes culturais entre o Oriente e o Ocidente, bem como elos de comunicação entre os povos.

O concerto de música chinesa Caminho Nostálgico pela Orquestra Chinesa de Macau, terá lugar no dia 19 de Outubro. Liu Sha, Director Musical e Maestro Principal da Orquestra Chinesa de Macau, associa-se a Guo Yazhi, “uma lenda do suona da China” para oferecer ao público “uma viagem musical para apreciar o instrumento e a música chinesa de uma perspectiva totalmente nova”.

Ainda durante esta semana realizam-se diversos concertos, incluindo a ópera Il Signor Bruschino produzida pela L’Opéra de Chambre de Genève, nos dias 12 e 13 de Outubro, no Teatro Dom Pedro V, dando a conhecer o humor inteligente do compositor italiano Rossini. O pianista jamaicano de jazz Monty Alexander sobe ao palco com o seu trio para apresentar Uma Vida no Jazz, interpretando ritmos encantadores. No dia 14 de Outubro, o violoncelista brasileiro Antonio Meneses vem a Macau apresentar as Suíte para Violoncelo de Bach, a Suíte Macambira de Pereira, os Caprichos para Violoncelo Solo de Piatti e as Suíte para Violoncelo Solo de Cassadó, demonstrando o mais alto nível de arte em violoncelo.