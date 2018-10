Festival da Lusofonia, encontro de gastronomia, música e dança

A 21.ª edição do Festival da Lusofonia vai decorrer no próximo fim-de-semana, entre 19 e 21 de Outubro, nas Casas da Taipa, e pretende mostrar a cultura lusófona. As dez comunidades lusófonas residentes em Macau (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Goa, Damão e Diu, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau) vão mais uma vez trazer a sua música, artesanato, trajes tradicionais, literatura, petiscos e bebidas típicas. Os visitantes vão poder experimentar jogos tradicionais portugueses, participar em torneios de matraquilhos ou simular a condução no Circuito da Guia.

A cerimónia de abertura do festival acontece às 19 horas no anfiteatro das Casas da Taipa, seguindo-se espectáculos de música e dança de Guiné-Bissau, Brasil e de Goa, Damão e Diu e um espectáculo de música ligeira de artistas de Macau no largo do Carmo. Durante todo o dia é possível ver a exposição do artista plástico angolano Guilherme Mampuya e a exposição “Orquestra Crioula” de Tuto Sousa, de Cabo Verde, que se mantêm até ao fim do festival. Possível será ainda simular uma corrida no Grande Prémio.

No sábado há uma mostra de jogos tradicionais portugueses, um espectáculo de música e dança de artistas de Macau, o desfile da escola de samba 1.ª de Macau e, à noite, um espectáculo de música ligeira. A banda portuguesa D.A.M.A. também actua no sábado à noite, assim como os Moza Band, de Moçambique, e o angolano Paulo Flores.

No último dia, haverá espaço para mais um conjunto de bandas e grupos de dança de Macau, de Cabo Verde, são Tomé e Timor Leste. O festival termina com música ligeira de Macau, fado e música popular portuguesa. Durante todo o evento o restaurante “Gastronomia Lusófona” estará aberto no Jardim Municipal da Taipa e no Largo do Carmo.