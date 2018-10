EUA atacam impedimentos de entrada em Macau

Os escritores do Festival Literário de Macau – Rota das Letras cuja entrada em Macau não estava garantida foram alvo de uma referência no último relatório do Congresso dos Estados Unidos sobre a China. Larry So e António Katchi criticam a diminuição de liberdade de expressão que se começa a sentir no território.

TEXTO: Catarina Vila Nova

A suspensão do mandato de deputado de Sulu Sou e a sua consequente condenação, bem como o aviso prévio de interdição de entrada de três convidados do Festival Literário de Macau mereceram uma menção no último relatório da Comissão Executiva para a China do Congresso Norte-Americano. O documento, divulgado na quarta-feira, refere também a falta de progresso do território em direcção ao sufrágio universal e alerta para as alterações legislativas relacionadas com a Lei da Cibersegurança e a Lei de Bases da Organização Judiciária. Em reacção ao relatório, o politólogo Larry So e o jurista António Katchi falam numa erosão da liberdade de expressão em Macau.

“Ainda que o Governo alegue que a proposta de Lei [da Cibersegurança] não vai comprometer a liberdade de expressão, analistas cibernéticos disseram que, tendo em conta o baixo nível de ataques cibernéticos em Macau, a legislação não é necessária”, pode ler-se no relatório. Mais do que não ser necessária, Larry So fala mesmo numa redução da liberdade de expressão na sequência de dois diplomas recentemente propostos pelo Governo. “Existe a sensação na comunidade de que o Governo está a tentar reduzir ou restringir a liberdade de expressão também com a recente lei da intercepção das telecomunicações”, afirmou o politólogo. “O Governo – à semelhança de Hong Kong – não quer opiniões que não estejam relacionadas com o seu benefício pelo que tudo o que seja contra, eles consideram como uma farsa”, criticou.

António Katchi, por sua vez, considera que “seria mais honesto da parte do Governo” assumir que estas leis vão resultar em restrições à liberdade de expressão, procurando justificá-las com argumentos securitários. “O facto de dizer que não prejudica nada a liberdade de expressão é logo algo que merece que desconfiemos porque é praticamente impossível que isso não interfira minimamente na liberdade de expressão. Seria mais honesto da parte do Governo dizer que há algum sacrifício a esses direitos e tentar demonstrar que esse sacrifício é necessário para proteger outros interesses”, apontou o professor do Instituto Politécnico de Macau.

“TUDO O QUE VÁ CONTRA O PENSAMENTO DO GOVERNO SERÁ SIMPLESMENTE TRAVADO”

“O acesso e as viagens para Macau foram supostamente limitados para certos eventos e indivíduos neste último anos”, indica o relatório, apontando como exemplos o Festival Literário de Macau, cuja organização foi avisada pelo Gabinete de Ligação de que três escritores não teriam a sua entrada garantida no território, e os vários políticos do campo pró-democracia de Hong Kong que foram impedidos de entrar em Macau.

Larry So recorda que não é a primeira vez que políticos da vizinha região foram barrados à entrada da RAEM, avançando como razão – na ausência de uma apresentada pelas autoridades – o receio do movimento independentista de Hong Kong. “Eles não apresentam qualquer razão para justificar estas acções, dizendo apenas que são assuntos relacionados com a segurança interna. Eles não dizem o porquê, mas todos nós sabemos que eles não querem que este tipo de opiniões [independentistas] se espalhem para Macau. Apenas querem harmonia e tudo o que vá contra o pensamento do Governo será simplesmente travado”, afirma o politólogo.

“PARECE QUE O QUE INTERESSE É SE O JUIZ VAI OU NÃO SENTIR NA PELE A TRAIÇÃO À SUA QUERIDA PÁTRIA”

Em Março deste ano, refere o relatório, o Governo apresentou a proposta de revisão à Lei de Bases de Organização Judiciária que determina que apenas juízes de nacionalidade chinesa possam julgar casos relacionados com a defesa e segurança nacionais. “Advogados portugueses ficaram alarmados com a proposta e temem que possa violar a Lei Básica de Macau e corroer ainda mais a independência judiciária da cidade”, alerta o Congresso norte-americano. António Katchi argumenta que o critério da nacionalidade irá servir de pretexto para haver uma intervenção na escolha do magistrado para certos casos. “O juiz tem que apreciar os factos, não é uma questão de sentimento. Parece que o que interessa é se o juiz vai ou não sentir na pele a traição à sua querida pátria”, ironiza.

Os Estados Unidos apontam também a falta de progresso em direcção ao sufrágio universal, tanto para o Chefe do Executivo, como para a totalidade dos deputados à Assembleia Legislativa. Para além desta estagnação, António Katchi fala também num “retrocesso”, recordando as últimas alterações feitas ao Regime Eleitoral da Assembleia Legislativa. “Foram alterações que põem em perigo a liberdade de expressão, de propaganda política e participação em campanhas eleitorais. Toda a dinâmica de uma campanha eleitoral é completamente sufocada por essa lei”, critica.

Em reacção ao relatório, o Governo respondeu afirmando que “o mesmo ignora factos, tece comentários irresponsáveis contra a RAEM e profere acusações infundadas contra a mesma”. “O Governo da RAEM repudia terminantemente o referido relatório, frisando que nenhum país estrangeiro tem o direito de ingerência nos seus assuntos internos”, indica um comunicado oficial.