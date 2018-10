Empréstimos hipotecários para habitação aprovados aumentam mais de 40%

Em Agosto, os empréstimos hipotecários para habitação aprovados pelos bancos de Macau aumentaram 40,3% face a Julho, chegando aos 7,3 mil milhões de patacas. Do total dos empréstimos hipotecários para habitação, a larga maioria (98,1%) foi concedida a residentes locais, tendo aumentado 39,8% face ao mês anterior e atingindo uma soma total de 7,2 mil milhões de patacas, informa a Autoridade Monetária de Macau (AMCM). O componente não-residente é de 141,5 milhões do valor total.

De Junho a Agosto, os novos empréstimos hipotecários para habitação atingiram uma média mensal de 6,7 mil milhões de patacas, o que significa um aumento de 13,9% quando comparado com o período entre Maio e Julho.

Por sua vez, os novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias aprovados também cresceram numa proporção de 138,6% em Agosto face a Julho, atingindo os 9,8 mil milhões de patacas. Do total, 8,8 mil milhões de patacas destinaram-se a residentes locais e os restantes 997,4 milhões à componente não-residente. Entre Junho e Agosto deste ano, os novos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias atingiram uma média mensal de 6,8 mil milhões.

O saldo bruto dos empréstimos hipotecários para habitação atingiu, no final de Agosto, 203,6 mil milhões de patacas, um aumento de 2% relativamente a Julho e um crescimento de 8,2% face ao período homólogo. O saldo bruto dos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias diminuiu 6,7% face a Julho, mas um aumento de 7% face ao mesmo período do ano passado.

O rácio de dívidas não pagas aos empréstimos hipotecários para habitação ficou-se nos 0,17%, o mesmo valor registado em Julho. Relativamente aos empréstimos comerciais para actividades imobiliárias, o rácio das dívidas não pagas em Agosto foi de 0,15%, mais 0,01% do que no mês anterior e manteve-se inalterado comparativamente com Agosto de 2017.