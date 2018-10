Atleta timorense conquista ouro e recorde asiático nos Asian Para Games

O atleta timorense Teófilo Freitas conquistou a primeira medalha de ouro de sempre para Timor-Leste nos Asian Para Games, estabelecendo um recorde asiático nos 400 metros na final da prova que decorreu em Jacarta. Freitas, que já tinha ganho a primeira prova de qualificação para a final com um tempo de 54,01 segundos, melhorou na final para 53,14 segundos. O anterior recorde era de 53,44 segundos. A classe T37 abrange todas as provas de pista para atletas com deficiências de coordenação (hipertonia, ataxia e atetose). O ouro de Freitas foi a segunda medalha para Timor-Leste na 3.ª edição dos Asian Para Games, que estão a decorrer na capital indonésia. A atleta timorense Pascoela dos Santos Pereira conquistou a primeira medalha de sempre para Timor-Leste (bronze), em ténis de mesa. Por sua vez, Macau tem, até agora, duas medalhas nesta competição e também elas alcançadas no ténis de mesa feminino. As atletas U Choi Hong e Lam Oi Man venceram a medalha de bronze e de prata, respectivamente, na passada terça-feira.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...